مصر تواجه السودان في الجولة الثانية بالبطولة العربية

مباراة مصر ولبنان. (المركز الإعلامي باتحاد كرة القدم المصري)

يواجه منتخب مصر نظيره السوداني، اليوم السبت، في الجولة الثانية بالدور الأول لبطولة كأس العرب، على استاد رأس أبوعبود، ويدخل «الفراعنة» مباراة اليوم بدافع الفوز وتخطي السودان، لمزاحمة الجزائر على تصدُّر المجموعة، بعد التغلب على لبنان بهدف فى الجولة الأولى.

وفي المقابل، يخوض المنتخب السوداني اللقاء بعد تلقيه هزيمة كبيرة من المنتخب الجزائري (0-4)، وسيحاول مصالحة جماهيره بالفوز على «الفراعنة»، للحفاظ على آماله في الصعود للدور الثاني.

ويحتل منتخب مصر المركز الثاني في المجموعة برصيد 3 نقاط، خلف المتصدر الجزائر بالرصيد نفسه، بينما يقبع السودان في المركز الرابع والأخير دون نقاط.