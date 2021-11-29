«فيفا» يعلن الموعد الرسمي لكأس العالم للأندية في الإمارات

كأس العالم للأندية. (إنترنت)

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» اليوم الإثنين، أن بطولة كأس العالم للأندية 2021 المقرَّرة في الإمارات، ستقام في الفترة ما بين الثالث و12 من فبراير 2022.

وأضاف «فيفا» أن القرعة المقرّرة اليوم الإثنين، في مدينة زيورخ السويسرية ستحدِّد المباريات الثماني التي ستشهدها البطولة، وكانت الإمارات قد حصلت على حق استضافة مونديال الأندية بعد انسحاب اليابان من الاستضافة لأسباب تتعلق بجائحة فيروس كورونا المستجد، بحسب «رويترز».

وأُقيمت النسخة الماضية من مونديال الأندية في قطر، وانتهت بتتويج بايرن ميونخ الألماني، وتشهد نسخة 2021 من مونديال الأندية مشاركة أبطال القارات، الأهلي المصري، وتشيلسي الإنجليزي، والهلال السعودي، وبالميراس البرازيلي، وأوكلاند سيتي النيوزيلندي، ومونتيري المكسيكي، إلى جانب الجزيرة الإماراتي ممثل الدولة المستضيفة.