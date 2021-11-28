فوز درامي لبرشلونة مع تشافي أمام فياريال

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 28 نوفمبر 2021, 12:43 مساء
ممفيس يحتفل بهدفه مع برشلونة. (إنترنت)

سجل «برشلونة» هدفين في الدقائق الأخيرة ليفوز (3-1) على «فياريال»، أمس السبت، في أول انتصار خارج ملعبه هذا الموسم والثاني على التوالي للمدرب الجديد تشافي هرنانديز بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وراوغ ممفيس ديباي بهدوء الحارس خيرونيمو رولي ليحرز هدفًا محوريًّا في الدقيقة 88 مانحًا «برشلونة» التقدم (2-1)، ثم أضاف فيليب كوتينيو الهدف الثالث من ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع، بحسب «رويترز».

ورفع «برشلونة» رصيده إلى 23 نقطة بفارق سبع نقاط خلف المتصدر «ريال مدريد»، الذي يواجه «إشبيلية» اليوم الأحد، وقاتل «فياريال» ليحول تأخره إلى تعادل عبر صمويل تشوكويزي في الدقيقة 76 بعد أن منح فرينكي دي يونغ التقدم للزوار في وقت مبكر بالشوط الثاني.

ويبقى «فياريال»، الذي خسر بملعبه من «مانشستر يونايتد» في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الماضي، في المركز 12 ولديه 16 نقطة من 14 مباراة.

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