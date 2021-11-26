إيطاليا في طريق البرتغال بالملحق الأوروبي لكأس العالم 2022

كريستيانو رونالدو متحسرًا بعد الخسارة من المنتخب الصربي في تصفيات كأس العالم 2022 (أ ف ب)

تأكد غياب منتخب كبير عن مونديال قطر 2022 بعدما أسفرت قرعة الملحق الأوروبي المؤهل إلى النهائيات عن وضع إيطاليا والبرتغال، بطلتي النسختين الأخيرتين من كأس أوروبا، على المسار ذاته ما يعني أن تأهلهما معًا أصبح خارج الحسابات.

وأسفرت القرعة التي سُحبت الجمعة في زيوريخ، عن وضع منتخبي إيطاليا والبرتغال في المسار الثالث ضد مقدونيا الشمالية وتركيا تواليًا، ما يعني أنهما، في حال تجاوزا الأخيرتين، سيلتقيان في نهائي هذا المسار لتحديد أي منهما سيبلغ النهائيات.

ويُقام الملحق الأوروبي الذي قُسِمَ على ثلاثة مسارات، في 24 مارس بالنسبة لمباريات نصف النهائي وفي 29 منه بالنسبة للمباريات النهائية الثلاث.

ويتواجد في الملحق الأوروبي 12 منتخبًا، بواقع 10 منتخبات احتلت المركز الثاني في مجموعاتها بالتصفيات، إضافة إلى أفضل منتخبين بدوري الأمم الأوروبية (من غير المتأهلين مباشرة عبر التصفيات).

وجرى تقسيم المنتخبات الـ12 على 3 مجموعات، تضم كل واحدة 4 منتخبات، وستلعب مباراتي نصف نهائي، على أن يتأهل فريقين للمباراة النهائية، ويتأهل الفائز منها مباشرة إلى المونديال.

وجرى تقسيم المنتخبات الـ12 إلى تصنيفين.

الأول: البرتغال، وإسكتلندا، وإيطاليا، وروسيا، والسويد، وويلز.

الثاني: تركيا، وبولندا، ومقدونيا الشمالية، وأوكرانيا، والنمسا، والتشيك.

وفي ما يلي نتيجة قرعة ملحق التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022:

المسار الأول (A):

أوكرانيا × إسكتلندا

ويلز × النمسا

المسار الثاني (B):

روسيا ×بولندا

السويد × التشيك

المسار الثالث (C):

إيطاليا × مقدونيا الشمالية

البرتغال × تركيا.