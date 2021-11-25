ليفاندوفسكي يحصد جائزة الأفضل في العالم

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 25 نوفمبر 2021, 04:37 مساء
ليفاندوفسكي. (الإنترنت)

حصد لاعب بايرن ميونيخ، روبرت ليفاندوفسكي، جائزة لقب أفضل لاعب على مدار العام الجاري، المقدمة من الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء، متفوقًا على عدد من النجوم، وعلى رأسهم محمد صلاح جناح ليفربول، وليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان.

وتُوِّج البولندي روبرت ليفاندوفسكي بجائزة الأفضل في العالم، المقدمة من الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء للموسم الثاني على التوالي، وذلك بعد الأداء الاستثنائي الذي قدّمه «ليفا» على مدار العام الجاري، لعل أبرزها الحصول على جائزة هداف الدوري الألماني، برصيد 42 هدفًا، بجانب التتويج بلقب الدوري الألماني رفقة الفريق البافاري.

ونجح البولندي روبرت ليفاندوفسكي في حصد 150 نقطة، ليقف في المركز الأول في قائمة الأفضل في الجائزة المقدمة من الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء، وفي المركز الثاني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان، برصيد 105 نقاط، وفي المركز الثالث يأتي جورجينيو بطل كأس أمم أوروبا 2020 مع إيطاليا ودوري أبطال أوروبا رفقة تشيلسي، الذي حصد 40 نقطة.

وفي المركز الرابع جاء البلجيكي كيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي، برصيد 35 نقطة، ثم محمد صلاح جناح ليفربول في المركز الخامس، وخلفه الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان بـ20 نقطة مناصفة مع الفرعون المصري في الرصيد.

وفي المركز السابع يأتي البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب مانشستر يونايتد، برصيد 15 نقطة، وخلفه جيانلويجي دوناروما حارس مرمى منتخب إيطاليا وباريس سان جيرمان، وفي المركز التاسع يأتي نجولو كانتي من تشيلسي وفرنسا بـ10 نقاط، وفي المركز الأخير يقف إيرلينج هالاند لاعب بوروسيا دورتموند بخمس نقاط.

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