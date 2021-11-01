غموض حول إصابة أغويرو بعد نقله إلى المستشفى

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 01 نوفمبر 2021, 12:04 مساء
أغويرو على الأرض. (إنترنت)

نُقل مهاجم برشلونة سيرجيو أغويرو إلى المستشفى، بعد أن أُصيب بآلام في الصدر، واشتكى من شعوره بدوار خلال تعادل فريقه (1-1) مع ألافيس، في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، أول أمس السبت.

وقال برشلونة في بيان: «سيرجيو أغويرو كان يعاني  آلامًا في الصدر في معظم الشوط الأول، وحل محله فيليب كوتينيو أثناء الاستراحة، ثم نُقل إلى المستشفى لإجراء فحوص على القلب»، بحسب ما نقلته «رويترز».

وخلال الشوط الأول، بدا أن المهاجم الأرجنتيني يشير باتجاه مقاعد البدلاء طلبًا للتغيير، وقبل لحظات من نهاية الشوط الأول، سقط أغويرو (33 عامًا) على أرض الملعب وهو يمسك بصدره.

وهرع الطاقم الطبي لمساعدة أغويرو، الذي نهض في نهاية المطاف وغادر الملعب دون مساعدة.

وقال مدرب برشلونة سيرجي بارخوان: «قيل لي إنه يشعر بدوار، علمت للتو أنه نُقل إلى المستشفى ولا يمكنني قول المزيد الآن».

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