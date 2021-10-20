صلاح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل في 9 مباريات متتالية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 20 أكتوبر 2021, 09:59 صباحا
صلاح مع ليفربول أمام أتلتيكو مدريد. (إنترنت)

واصل النجم المصري محمد صلاح كتابة اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ نادي ليفربول الإنجليزي، بعد أن أصبح أول لاعب يسجل في 9 مباريات متتالية، بهدفيه في شباك أتلتيكو مدريد الإسباني، في انتصار فريقه على الفريق المدريدي (3-2)، أمس الثلاثاء، في الجولة الثالثة بدور مجموعات دوري الأبطال.

وافتتح صلاح سجل التهديف في الدقيقة 8 بتسديدة أرضية مرت من الجميع واستقرت في شباك الحارس السلوفيني يان أوبلاك، ثم أنهى المباراة لصالح «الريدز» بالهدف الثالث في الدقيقة 77 من ركلة جزاء، بحب ما ذكرته وكالة الأنباء الإسبانية.

وبدأت سلسلة أهداف النجم المصري، الذي ينتهي عقده مع بطل أوروبا في 2023، في 28 أغسطس أمام تشيلسي، ثم زار بعدها شباك ليدز يونايتد وميلان الإيطالي وكريتسال بالاس وبرينتفورد وبورتو البرتغالي ومانشستر سيتي وواتفورد، وأخير أمام أتلتيكو.

وكان صلاح، الذي يعد أحد أبرز المرشحين لحصد الكرة الذهبية هذا العام، حقق إنجازًا تاريخيًا منذ أيام بعد أن عادل رقم النجم الإيفواري السابق ديدييه دروغبا، نجم تشيلسي، كأكثر لاعب أفريقي تسجيلًا للأهداف في «البريمييرليغ» برصيد 104 أهداف.

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