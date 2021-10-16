بالفيديو: صلاح يهدي ماني جواز مرور نادي الـ100 في «البريميرليغ»

ساديو ماني يسجل في مرمى واتفورد. (إنترنت)

انضم لاعب كرة القدم السنغالي، الدولي ساديو ماني، إلى نادي الـ100 بالدوري الإنجليزي لكرة القدم «البريميرليغ» من خلال تسجيله الهدف رقم 100 له في المسابقة خلال مباراة فريقه «ليفربول» أمام مضيفه «واتفورد»، اليوم السبت، بالجولة الثامنة من المسابقة.

وأحرز ماني هدف «ليفربول» الأول في المباراة في الدقيقة التاسعة إثر تمريرة من زميله المصري محمد صلاح الذي انضم أخيرًا لنادي المئة أيضًا، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

وأصبح ماني ثالث لاعب أفريقي ينضم لنادي الـ100 بالدوري الإنجليزي، حيث سبقه النجم الإيفواري السابق ديدييه دروغبا ومحمد صلاح.