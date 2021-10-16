بالفيديو: صلاح يهدي ماني جواز مرور نادي الـ100 في «البريميرليغ»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 16 أكتوبر 2021, 07:30 مساء
ساديو ماني يسجل في مرمى واتفورد. (إنترنت)

انضم لاعب كرة القدم السنغالي، الدولي ساديو ماني، إلى نادي الـ100 بالدوري الإنجليزي لكرة القدم «البريميرليغ» من خلال تسجيله الهدف رقم 100 له في المسابقة خلال مباراة فريقه «ليفربول» أمام مضيفه «واتفورد»، اليوم السبت، بالجولة الثامنة من المسابقة.

وأحرز ماني هدف «ليفربول» الأول في المباراة في الدقيقة التاسعة إثر تمريرة من زميله المصري محمد صلاح الذي انضم أخيرًا لنادي المئة أيضًا، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

وأصبح ماني ثالث لاعب أفريقي ينضم لنادي الـ100 بالدوري الإنجليزي، حيث سبقه النجم الإيفواري السابق ديدييه دروغبا ومحمد صلاح.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إياد علاوي يدعو القضاء العراقي إلى عدم المصادقة على نتائج الانتخابات
عربى
أول ظهور لصلاح في «البريميرليغ» بعد مواجهتي ليبيا
رياضة عالمية
«نتفليكس» تطلق مسابقة لاكتشاف «مخرجي الغد» في أفريقيا
ثقافة وفن
الصين تكسر الصمت وتتحدث عن الأزمة المالية لـ«إيفرغراند» مع وصول ديون المجموعة ...
اقتصاد
حفلات ليلية على شاطئ في السعودية توفر وقتا «ممتعا» لروادها
عربى
بالفيديو.. ماكرون يتحول إلى لاعب كرة قدم ويسجل هدفا
رياضة عالمية
فرانس برس: وفاة النائب البريطاني الذي تعرّض للطعن
دولى
انتهت.. مواجهة الأهلي طرابلس (0 × 2) بيشارا التنزاني في «الكونفدرالية»
رياضة محلية
أغرب من الخيال.. رضيع يقتل أمه رميا بالرصاص
منوعات
حصاد «الاتحاد» في معسكره الخارجي قبل منافسات أبطال أفريقيا
رياضة محلية
تراجع قياسي لليرة التركية عقب عزل إردوغان مسؤولين كبار في البنك المركزي
اقتصاد
في العدد 308: خصومات برلمانية وحكومية تهدد المسار الانتخابي.. وكورونا في ...
ليبيا
مركز أميركي: الانتخابات مجرد أداة ضبط «ناعمة» لأزمة ليبيا.. وهكذا يمكن الوصول ...
ليبيا
بوكيتينو يؤكد شغف نيمار لكرة القدم
رياضة عالمية
«الشؤون الاجتماعية»: صرف منحة الزوجة والأبناء لأشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر
ليبيا
«شرط جزائي بمليار يورو».. برشلونة يتفق مع موهبته الشابة على التجديد
رياضة عالمية
مطالب بإقامة مؤتمر صحفي للحديث عن أسباب خسارة المنتخب الوطني أمام مصر
رياضة محلية
«هديل» أول مسلسل كرتوني من إنتاج الهيئة العامة للخيالة والمسرح
ثقافة وفن
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كم يبلغ سعر «لاندر روفر ديسكفري» 2023؟