رسميا.. هالاند أفضل مهاجم في أوروبا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 26 أغسطس 2021, 07:28 مساء
النرويجي إيرلينج هالاند، نجم بوروسيا دورتموند الألماني. (أرشيفية : الإنترنت)

توج النرويجي إيرلينج هالاند، نجم بوروسيا دورتموند الألماني، بجائزة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) لأفضل مهاجم في موسم 2020-2021.

وعلى المستوى الجماعي فاز هالاند بكأس ألمانيا مع دورتموند، أما على الصعيد الفردي فقد احتل صدارة هدافي دوري أبطال أوروبا بـ10 أهداف في 8 مباريات، رغم خروج فريقه من ربع النهائي على يد مانشستر سيتي، كما احتل المركز الثالث في قائمة هدافي البوندسليجا بـ27 هدفا بينهم ركلتي جزاء.

وفاز هالاند بهذه الجائزة على حساب البولندي روبرت ليفاندوفسكي، نجم بايرن ميونيخ الألماني، والذي توج بلقب الدوري المحلي وغادر دوري الأبطال من الدور ذاته على يد باريس سان جيرمان.

يذكر أن روبن دياز نجم مانشستر سيتي فاز بجائزة أفضل مدافع، فيما فاز نجولو كانتي نجم تشيلسي بجائزة أفضل لاعب وسط.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

من صنعاء إلى صعدة.. دراجون يمنيون ينطلقون في «رحلة السلام»
عربى
قائمة منتخب إسبانيا لتصفيات كأس العالم.. غياب لاعبي ريال مدريد واستبعاد بيدري
رياضة عالمية
لجنة المسابقات تكشف لـ«الوسط» مقترح إقامة الدوري الممتاز للموسم الجديد
رياضة محلية
نصف المصابين بارتفاع ضغط الدم لا يتلقون علاجا
طب وصحة
الرئاسة التركية عن العلاقات مع مصر والسعودية: تطورات إيجابية قد تحدث قريبا
عربى
واشنطن وحلفاؤها تحذر من «تهديد إرهابي» في مطار كابل
دولى
«طيران دلتا» الأميركية تغرم موظفيها غير المطعمين 200 دولار شهريا
اقتصاد
خبراء «الصحة العالمية» يحذرون من «توقف» البحث عن منشأ وباء «كوفيد-19»
دولى
الجيش التركي يغادر أفغانستان
دولى
السودان يوضح تأثير سد إثيوبيا على فيضانات هذا العام
دولى
حسن البيجو ينتهي من تصوير «يا غاليين القلب ما ينساكم»
ثقافة وفن
المدير الرياضي لباريس سان جيرمان: تصرف ريال مدريد لضم مبابي غير محترم
رياضة عالمية
بعد انتهاء مهلة تجميد البرلمان وتمديدها.. تونس إلى أين؟
عربى
«فرانس برس»: تلوث «كارثي» يضرب شواطئ العاصمة الليبية طرابلس
ليبيا
«المركزي» ببنغازي ينتقد «تجاهله» في اجتماعات توحيد المصرف.. ويطالب الكبير ...
ليبيا
لون جديد من رولز رويس كولينان
سيارات
موقع أميركي يروي التفاصيل.. «حرب النجوم» كاد يتسبب في حرب بين ليبيا وتونس
ليبيا
المغرب يعلق على قرار الجزائر بقطع العلاقات
عربى
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

المستقبل للسيارات الكهربائية أم سيارات الهيدروجين؟