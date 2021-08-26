رسميا.. هالاند أفضل مهاجم في أوروبا

النرويجي إيرلينج هالاند، نجم بوروسيا دورتموند الألماني. (أرشيفية : الإنترنت)

توج النرويجي إيرلينج هالاند، نجم بوروسيا دورتموند الألماني، بجائزة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) لأفضل مهاجم في موسم 2020-2021.

وعلى المستوى الجماعي فاز هالاند بكأس ألمانيا مع دورتموند، أما على الصعيد الفردي فقد احتل صدارة هدافي دوري أبطال أوروبا بـ10 أهداف في 8 مباريات، رغم خروج فريقه من ربع النهائي على يد مانشستر سيتي، كما احتل المركز الثالث في قائمة هدافي البوندسليجا بـ27 هدفا بينهم ركلتي جزاء.

وفاز هالاند بهذه الجائزة على حساب البولندي روبرت ليفاندوفسكي، نجم بايرن ميونيخ الألماني، والذي توج بلقب الدوري المحلي وغادر دوري الأبطال من الدور ذاته على يد باريس سان جيرمان.

يذكر أن روبن دياز نجم مانشستر سيتي فاز بجائزة أفضل مدافع، فيما فاز نجولو كانتي نجم تشيلسي بجائزة أفضل لاعب وسط.