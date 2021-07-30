انتهاء «الحلم الذهبي» لديوكوفيتش في «أولمبياد طوكيو»

ديوكوفيتش. (إنترنت)

أنهى الألماني ألكسندر زفيريف، المصنف خامسًا عالميًّا، الحلم الذهبي للصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول، بعدما قلب عليه الطاولة بالفوز 1-6 و6-3 و6-1، اليوم الجمعة، في نصف نهائي مسابقة كرة المضرب في «أولمبياد طوكيو 2020».

وأوقف زفيريف سلسلة من خمس هزائم متتالية أمام «ديوكو» ليتأهل إلى المباراة النهائية، حيث سيواجه كارن خاتشانوف المشارك تحت علم محايد باسم اللجنة الأولمبية الروسية والمصنف 25 عالميًّا والفائز بسهولة على الإسباني بابلو كارينيو 6-3 و6-3.

وكان ديوكوفيتش يأمل أن يكون أول لاعب يفوز بجميع ألقاب البطولات الأربع الكبرى وذهبية الأولمبياد في العام ذاته ليعادل إنجاز الألمانية شتيفي غراف في 1988.