توماس باخ يسلم بريزبين الأسترالية الراية الأولمبية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 21 يوليو 2021, 12:19 مساء
مدينة بريزبين الأسترالية. (إنترنت)

مُنحت مدينة بريزبين الأسترالية حق استضافة أولمبياد 2032 الصيفي، وفق ما أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية خلال اجتماعها في طوكيو، اليوم الأربعاء، قبل يومين على انطلاق الألعاب في العاصمة اليابانية.

وقال رئيس اللجنة الألماني توماس باخ بعد التصويت، إنه «يشرّف اللجنة أن تعلن أن ألعاب الأولمبياد الخامس والثلاثين مُنحت لبريزبين، أستراليا»، بحسب ما نقلته «فرانس برس».

بذلك تصبح بريزبين ثالث مدينة في البلاد تستضيف الحدث العالمي بعد ملبورن 1956 وسيدني 2000.

وكانت بريزبين ألزمت سكّانها بملازمة منازلهم لمدّة ثلاثة أيام للحدّ من انتشار فيروس كورونا، لتصبح بذلك رابع مدينة أسترالية كبرى تفرض إغلاقًا عامًا لوقف التفشّي السريع لكوفيد-19.

كما كانت أستراليا من بين أنجح دول العالم في احتواء كوفيد-19؛ إذ لم تسجّل سوى 30 ألف إصابة و910 وفيات بين سكّانها البالغ عددهم 25 مليونًا؛ لكنّ الحكومة تعرّضت لانتقادات لبطئها في إطلاق حملة التطعيم في البلاد.

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