«فيفا» يكشف حقيقة تعديل قوانين كرة القدم

الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) (أرشيفية: إنترنت)

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بيانًا رسميًّا، اليوم الإثنين، للتعليق على الأنباء التي ترددت أخيرًا، حول إمكانية إجراء تغييرات جديدة على قوانين اللعبة.

وكانت تقارير صحفية ذكرت أن «فيفا» يدرس تعديلات جديدة، مثل تقليص زمن المباراة إلى 60 دقيقة، وإجراء عدد تبديلات غير محدود.

وهذا إلى جانب توقف زمن اللقاء عندما يتوقف اللعب، وتنفيذ رميات التماس بالقدم، وخروج اللاعب من الملعب لمدة خمس دقائق، في حال حصوله على بطاقة صفراء.

ونفى (فيفا) في بيانه، وجود أي نية لتغيير قواعد كرة القدم، مؤكدًا أن الأمر لم يُطرح من الأساس، موضحًا: «يمكن أن نؤكد لجميع مشجعي كرة القدم، أنه لا توجد نية حاليًا لتجربة قواعد، أو أي من التغييرات المشار إليها في هذه التقارير».

وأكد الاتحاد الدولي لكرة القدم في بيانه: «هذه التغييرات لم تتم مناقشتها داخل الفيفا، أو مع زملائنا في المجلس الدولي لكرة القدم».