ركلات الترجيح تبتسم لـ«إسبانيا» وتقودها لنصف نهائي يورو 2020 على حساب سويسرا

المنتخب الإسباني. (تويتر)

خطف المنتخب الإسباني بطاقة الصعود لدور نصف النهائي من بطولة يورو 2020، بعد الفوز بركلات الترجيح أمام نظيره السويسري خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم (الجمعة).

وتقدم المنتخب الإسباني مبكرًا عقب مرور 8 دقائق بالتحديد من عمر الشوط الأول بهدف سجله لاعب منتخب سويسرا دينيس زكريا بالخطأ في مرماه قبل أن يتعادل شيردان شاكيري للمنتخب السويسري بهدف في الدقيقة 68.

وشهدت الدقيقة 77 من عمر المباراة طرد لاعب المنتخب السويسري ريمو فريلير ليُكمل فريقه المباراة بـ 10 لاعبين.

وعقب انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق تم اللجوء لركلات الترجيح التي انتهت بفوز المنتخب الاسباني بنتيجة (3 - 1).