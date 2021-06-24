رسميا.. عودة الجماهير إلى مدرجات الدوري الإسباني الموسم المقبل

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 24 يونيو 2021, 06:13 مساء
الجماهير الإسبانية. (إنترنت)

قررت الحكومة الإسبانية عودة الجماهير من جديد مع انطلاق الموسم المقبل (2021/2022) من الدوري الإسباني، بعد موافقة وزارة الصحة.

ويغيب الجمهور عن مدرجات الملاعب الإسبانية منذ شهر مارس 2020 بسبب فيروس «كورونا»، ولُعبت مباريات الموسم الماضي بالكامل دون جماهير.

وأكدت وزيرة الصحة كارولينا داريا، اليوم الخميس، في مؤتمر صحفي، أن الجماهير ستعود من جديد إلى ملاعب كرة القدم، وكذلك قاعات مباريات السلة.

وأضافت: «سنعود إلى الحياة الطبيعية من جديد، وستكون عودة الجماهير بنسبة، وذلك حسب الحد الذي يسمح به وباء فيروس كورونا».

وأوضح خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني قبل أسبوع أن الجماهير ستعود بنسبة أكثر من 70% من القدرة الاستيعابية لكل ملعب.

وسينطلق الدوري الإسباني في أغسطس المقبل، ولكن حتى الآن لم يتم تحديد الموعد المحدد.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

فريق المروج بطل نهائيات بطولة الأشبال لكرة اليد
رياضة محلية
كريستيانو رونالدو وبنزيما يقودان البرتغال وفرنسا إلى دور ثمن نهائي «يورو 2020»
رياضة عالمية
استجابة لضغوط دولية.. خبراء يرجحون «انسحاب عسكري جزئي» لتركيا من ليبيا
ليبيا
جريدة روسية تستبعد قبول خطة واقعية لطرد المقاتلين من ليبيا خلال مؤتمر «برلين 2»
ليبيا
«برلين 2» يدعو إلى اتخاذ الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات الليبية في موعدها
ليبيا
الدبيبة: الخلاف الداخلي والمصالح يعيقان المسيرة نحو الانتخابات
ليبيا
«الأسوأ آت».. تقرير أممي يحذر: العالم على أعتاب تداعيات مناخية كارثية
اقتصاد
دراسة لـ«إسكوا»: السلام في ليبيا سيجلب مكاسب بـ162 مليار دولار لدول الجوار
ليبيا
«فرانس برس»: باب العزيزية من مقر القذافي إلى ملجأ العائلات الليبية الباحثة عن ...
ليبيا
فريق دولي يحذر من زيادة انعدام الأمن الغذائي في ليبيا بسبب الصدمات المناخية
ليبيا
«الحر» وطرح الأحمال يجتمعان على الليبيين ودرجة الحرارة تصل 48 في طرابلس
ليبيا
منافس جديد لـ«كلوب هاوس» من «فيسبوك»
علوم وتكنولوجيا
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

منافس صيني لسيارات «كيا» الكبيرة (فيديو)