رسميا.. عودة الجماهير إلى مدرجات الدوري الإسباني الموسم المقبل

الجماهير الإسبانية. (إنترنت)

قررت الحكومة الإسبانية عودة الجماهير من جديد مع انطلاق الموسم المقبل (2021/2022) من الدوري الإسباني، بعد موافقة وزارة الصحة.

ويغيب الجمهور عن مدرجات الملاعب الإسبانية منذ شهر مارس 2020 بسبب فيروس «كورونا»، ولُعبت مباريات الموسم الماضي بالكامل دون جماهير.

وأكدت وزيرة الصحة كارولينا داريا، اليوم الخميس، في مؤتمر صحفي، أن الجماهير ستعود من جديد إلى ملاعب كرة القدم، وكذلك قاعات مباريات السلة.

وأضافت: «سنعود إلى الحياة الطبيعية من جديد، وستكون عودة الجماهير بنسبة، وذلك حسب الحد الذي يسمح به وباء فيروس كورونا».

وأوضح خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني قبل أسبوع أن الجماهير ستعود بنسبة أكثر من 70% من القدرة الاستيعابية لكل ملعب.

وسينطلق الدوري الإسباني في أغسطس المقبل، ولكن حتى الآن لم يتم تحديد الموعد المحدد.