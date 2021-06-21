الدنمارك تسحق روسيا.. وتضمن مقعدها في دور الـ16 بـ«يورو 2020»

الدنمارك تسحق روسيا في يورو 2020. (تويتر)

فازت الدنمارك على روسيا برباعية مقابل هدف، في مباراة مثيرة أُقيمت بينهما مساء اليوم الإثنين، على ملعب باركن، لتتأهل لدور الستة عشر ببطولة أوروبا لكرة القدم، بعد خسارة غريمتها فنلندا في المجموعة الثانية أمام بلجيكا.

وفازت بلجيكا بكل مبارياتها الثلاث في المجموعة، واحتل منتخب الدنمارك المركز الثاني بثلاث نقاط، بينما تأتي فنلندا في المركز الثالث بفارق الأهداف.

ووضع ميكل دامسجارد الدنمارك في المقدمة بتسديدة رائعة في الدقيقة (38)، وضاعف يوسف بولسن الغلة بعدما استفاد من خطأ رومان زوبنين لاعب روسيا، الذي أعاد الكرة للخلف ليخطفها دامسجارد ويهز الشباك في الدقيقة (59).

وقلص أرتيم جيوبا الفارق لروسيا من ركلة جزاء في الدقيقة (70)، لكن تسديدة هائلة من أندرياس كريستنسن وهدفا رابعا من يواكيم مايله، أكملا الفوز الكبير على روسيا.

وعوض منتخب الدنمارك الهزيمة في أول مباراتين، ليتأهل لدور الستة عشر على عكس كل التوقعات، ويواجه ويلز في أمستردام في 26 يونيو.