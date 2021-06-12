منتخب إيطاليا ينذر أوروبا بعودته ويفتتح «يورو2020» بـ5 ظواهر مثالية

هدف إيطاليا العكسي في تركيا بافتتاح يورو 2020 (إنترنت)

حقق منتخب إيطاليا فوزا كبيرا على نظيره التركي، بثلاثة أهداف نظيفة، في افتتاح بطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2020»، أمس الجمعة، وحصد المنتخب الإيطالي أول 3 نقاط في مشوار البطولة، خلال المباراة التي أُقيمت ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الأولى على ملعب «أوليمبيو» في روما.

وشهدت مباراة إيطاليا وتركيا، 5 أرقام قياسية، حيث حافظت إيطاليا على نظافة شباكها لـ9 مباريات متتالية، وهي الفترة الأطول منذ نوفمبر 1989 ويونيو 1990 وكانت 10 مباريات على التوالي وقتها.

2- ألحق بتركيا خسارة جديدة حيث خسرت تركيا جميع المباريات الافتتاحية في جميع البطولات الدولية سواء اليورو أو كأس العالم، حيث أنها خسرت 7 مباريات افتتاحية من أصل 7 مباريات.

3- فوز إيطاليا بثلاثة أهداف نظيفة على تركيا، هو الفوز الأكبر في المباراة الافتتاحية لبطولة أوروبية.

4- تشيرو إيموبيلي سجل لإيطاليا للمباراة الثالثة على التوالي لأول مرة في تاريخه، وهدفه في تركيا يعتبر الأول في بطولة دولية يورو أو كأس العالم.

5- هذه هي المرة الأولى في تاريخ بطولة أوروبية، أن يكون الهدف الافتتاحي، هدفاً عكسياً.

وغاب منتخب إيطاليا عن الساحة الدولية في الفترة الأخيرة، وكان أبرز غياب عن مونديال روسيا 2018، ليعيد الاتحاد الإيطالي لكرة القدم بناء «الأتزوري» من جديد ليعود بقوة.