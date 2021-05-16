سواريز قال كلمته ليضع أتلتيكو مدريد أمام 90 دقيقة فاصلة لقنص «الليغا» أمام بلد الوليد

سواريز يقود أتلتيكو مدريد للفوز على أوساسونا (إنترنت)

قاد النجم الأوروغواياني لويس سواريز فريقه أتلتيكو مدريد لملامسة لقب الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم، بعدما سجل هدفاً في الوقت القاتل، ليقود فريقه لقلب تأخره 0-1 أمام ضيفه أوساسونا إلى فوز مثير 2-1 اليوم الأحد في الجولة الثالثة والثلاثين وقبل الأخيرة للمسابقة.

وأسفرت باقي مباريات المرحلة التي جرت اليوم عن فوز ريال مدريد على مضيفه أتلتيك بلباو 1-0، وسلتا فيغو على مضيفه برشلونة 2-1، وإلتشي على مضيفه قادش 3-1، وديبورتيفو ألافيس على ضيفه غرناطة 4-2، وخيتافي على ضيفه ليفانتي 2-1، وريال بيتيس على ضيفه هويسكا 1-0، وريال سوسييداد على ضيفه بلد الوليد 4-1، وفالنسيا على ضيفه إيبار بنفس النتيجة، وفياريال على ضيفه إشبيلية 4-0.

ويواجه ريال مدريد، الأحد المقبل، فريق فياريال في الأسبوع الـ38 والأخير، ولا بديل عن الفوز أملا في تعثر أتلتيكو مدريد الذي سيوجه في نفس التوقيت بلد الوليد، بينما خرج برشلونة من الحسابات ويواجه إيبار.

وبقي أتلتيكو متربعاً على الصدارة، بعدما رفع رصيده إلى 83 نقطة في الصدارة، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه جاره اللدود ريال مدريد، لينحصر صراع المنافسة على اللقب هذا الموسم بينهما، بعد خروج برشلونة رسميا من المنافسة، في المقابل، تجمد رصيد أوساسونا عند 44 نقطة في المركز الحادي عشر.

وأصبح يكفي أتلتيكو الفوز على مضيفه بلد الوليد في مباراته الأخيرة بالبطولة، للتتويج باللقب الغائب عن خزائنه منذ موسم 2013-2014، دون النظر لنتيجة لقاء الريال مع ضيفه فياريال، الذي يقام في نفس المرحلة.