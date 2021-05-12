«ويفا»: شرعنا في تأديب ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس

شعار يوفنتوس يتوسط شعاري ريال مدريد وبرشلونة (أرشيفية : الإنترنت)

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «ويفا»، اليوم الأربعاء، بدء إجراءات تأديبية بحق كل من ريال مدريد و«برشلونة» الإسبانيين و«يوفنتوس» الإيطالي نتيجة عدم انسحاب هذا الثلاثي من مشروع الدوري السوبر الأوروبي المنافس لدوري الأبطال.

وفي إطار تنفيذ التهديدات التي أطلقها رئيسه السلوفيني ألكسندر تشيفيرين، الجمعة، ضد الأندية الثلاثة المتمردة، عين «ويفا» مفتشين أخلاقيين وتأديبيين لتولي هذا التحقيق في ما يتعلق بمشروع ما يسمى بـ«سوبر ليغ»، بحسب بيان الاتحاد القاري، نقلته «فرانس برس».

ودافعت أندية «برشلونة» «وريال مدريد» و«يوفنتوس» أخيرًا، عن مزايا دوري السوبر الأوروبي لكرة القدم، مستنكرة تهديدات الاتحاد الأوروبي «ويفا» الذي عاقب تسعة أندية شاركت في إطلاق المسابقة المندثرة بعد 48 ساعة، وكانت تهدف لمنافسة دوري الأبطال.

وبرغم انسحاب تسعة أندية من أصل 12 أسست مشروع دوري السوبر، تعتزم أندية «برشلونة» «وريال مدريد» من إسبانيا و«يوفنتوس» من إيطاليا المثابرة في السعي لإيجاد حلول مناسبة، برغم الضغوط والتهديدات غير المقبولة من قبل «ويفا»، بحسب بيان نشره «يوفنتوس» على موقعه.

وأصدر دوري السوبر الأوروبي، بيانًا رسميًّا، يؤكد خلاله تجميد المشروع حتى يتم تشكيله من جديد، بعد انسحاب الأندية الإنجليزية من البطولة، وكانت أندية مانشستر يونايتد، ومانشستر سيتي، وآرسنال، وليفربول، وتشيلسي، وتوتنهام، أعلنت انسحابها من بطولة دوري السوبر الأوروبي بشكل رسمي.

وأكد منظمو دوري السوبر الأوروبي في بيانهم الرسمي، أنه سيتم تجميد البطولة حتى تتم إعادة تشكيل المشروع دون الأندية الإنجليزية، كما أشار البيان إلى أن هناك ضغوطًا خارجية كانت وراء انسحاب الأندية الإنجليزية من مشروع دوري السوبر الأوروبي.

جاء بيان دوري السوبر الأوروبي كالآتي: «نحن مقتنعون بأن الوضع الراهن لكرة القدم الأوروبية بحاجة إلى التغيير، نحن نقترح منافسة أوروبية جديدة لأن النظام الحالي لا يعمل»، في إشارة إلى أنظمة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «ويفا» ومن ورائه الاتحاد الدولي «فيفا».

وأضاف: «يهدف اقتراحنا إلى السماح للرياضة بالتطور مع توفير الموارد والاستقرار لهرم كرة القدم الكامل، بما في ذلك المساعدة في التغلب على الصعوبات المالية التي يعانيها مجتمع كرة القدم بأكمله نتيجة للوباء».

وأكمل: «على الرغم من إعلان مغادرة الأندية الإنجليزية وإجبارها على اتخاذ مثل هذه القرارات بسبب تعرضها لضغوطات، فإننا مقتنعون بأن اقتراحنا يتماشى تمامًا مع القوانين واللوائح الأوروبية، كما يتضح اليوم من خلال قرار المحكمة».

وأردف: «نظرًا للظروف الحالية، سنعيد النظر في الخطوات المناسبة لإعادة تشكيل المشروع، مع الأخذ في الاعتبار دائمًا أهدافنا المتمثلة في تقديم أفضل تجربة ممكنة للجماهير مع تعزيز مدفوعات التضامن لمجتمع كرة القدم بأكمله».