بايرن ميونيخ يحسم الدوري الألماني الـ9 تواليا بأقدام دورتموند

مباراة دورتموند أمام لايبزيغ (إنترنت)

حسم «بايرن ميونيخ» لقبه التاسع تواليًا قبل مباراته وضيفه «بروسيا مونشنغلادباخ» لاحقًا، اليوم السبت، وذلك بخسارة ملاحقه «لايبزيغ» أمام مضيفه «بوروسيا دورتموند» 2-3، السبت في المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري الألماني لكرة القدم.

وفرط بايرن في المرحلة الماضية بفرصة حسم اللقب بخسارته على أرض ماينز 1-2، لكن الأمور حُسِمَت الآن لصالحه لأنه يدخل لقاءه ومونشنغلادباخ متقدمًا بفارق سبع نقاط على «لايبزيغ» قبل مرحلتين على ختام الموسم، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وجاء الفوز الرسمي بفضل هدية من غريمه دورتموند وهدفين من الإنجليزي جايدون سانشو، ثانيهما في الدقيقة 87 حين كان التعادل سيد الموقف 2-2 بعدما كان «لايبزيغ» متخلفًا صفر-2.

ويلتقي فريق «بايرن ميونيخ» نظيره «بروسيا مونشنغلادباخ»، اليوم السبت، على ملعب أليانز أرينا، ضمن مباريات الجولة 32 من منافسات بطولة الدوري الألماني «بوندسليغا»، حيث يستعد «بايرن ميونيخ» لحصد لقب الدوري الألماني للموسم الحالي حال فوزه على «بروسيا مونشنغلادباخ»، بعدما فشل حسم اللقب عقب السقوط في فخ الخسارة أمام ضيفه ماينز بنتيجة 1-2، في اللقاء الذي أُقيم ضمن مواجهات الجولة 31.

يتصدر «بايرن ميونيخ» جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 71 نقطة جمعها من الفوز في 22 مباراة والتعادل في خمس وخسارة أربعة لقاءات، كما سجل 86 هدفا، وتلقى 40 فقط، ويدخل الفريق البافاري المباراة بتركيز كبير لتعويض إخفاق الأسبوع الماضي.

كما يأمل فريق هانز فليك في الثأر من الهزيمة التي تلقاها الفريق من مونشنغلادباخ في الدور الأول بالمباراة التي انتهت بخسارة البافاري 2-3، وفي المقابل، يوجد «بروسيا مونشنغلادباخ» في المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 46 نقطة، بعد الفوز على أرمينيا بيليفيلد بخماسية نظيفة في الجولة الماضية، مما سيجعله يقاتل بشراسة ويدخل المباراة بمعنويات مرتفعة للاستمرار في الطريق الصحيح ومحاولة التقدم أكثر على جدول الترتيب.

وتواجه الفريقان من قبل في 105 لقاءات، استطاع بايرن الفوز في 50 مباراة، بينما فاز «بروسيا مونشنغلادباخ» في 26 مباراة، وخيم التعادل بينهما في 29 لقاء، واستطاع «بايرن ميونيخ» تسجيل 200 هدف في شباك «بروسيا مونشنغلادباخ»، بينما استقبلت شباكهم 134 هدفًا.