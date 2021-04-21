رئيس يوفنتوس يعترف: انسحاب الأندية الإنجليزية ضربة موجعة لدوري السوبر الأوروبي

أندريا أنييلي (أرشيفية : الإنترنت)

اعتبر رئيس نادي يوفنتوس الإيطالي أندريا أنييلي أن مشروع دوري السوبر الأوروبي الانفصالي الذي أطلقه 12 من كبار أندية القارة لا يمكن أن يبصر النور بعد انسحاب الأندية الإنجليزية الستة الثلاثاء.

وردا على سؤال عما إذا كان دوري السوبر سيتوقف دون الأندية الإنجليزية، أكد المصدر الذي فضّل عدم الكشف عن هويته حقيقة ذلك، علمًا أن أسهم بطل إيطاليا تراجعت بنسبة 12 في المئة في بورصة ميلانو بعد انهيار المشروع الأربعاء، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

انضم إنتر الإيطالي إلى سبحة المنسحبين من مشروع دوري السوبر الأوروبي لكرة القدم، في ظل حملة الانتقادات الشرسة التي تعرض لها 12 نادياً كبيراً حاولت الانشقاق عن بطولات الاتحاد الأوروبي «ويفا».

وجاء في بيان صادر على موقع نادي مدينة ميلانو الأربعاء: «يؤكد نادي إنترناتسيونالي ميلانو أنه لم يعد جزءا من مشروع دوري السوبر»، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وأصدر دوري السوبر الأوروبي بياناً رسمياً، يؤكد خلاله تجميد المشروع حتى يتم تشكيله من جديد، بعد انسحاب الأندية الإنجليزية من البطولة، وكانت أندية مانشستر يونايتد، ومانشستر سيتي، وأرسنال، وليفربول، وتشيلسي، وتوتنهام، أعلنت انسحابها من بطولة دوري السوبر الأوروبي بشكل رسمي.

وأكد منظمو دوري السوبر الأوروبي في بيانهم الرسمي الذي صدر صباح اليوم الأربعاء، أنه سيتم تجميد البطولة حتى تتم إعادة تشكيل المشروع دون الأندية الإنجليزية، كما أشار البيان إلى أن هناك ضغوطاً خارجية كانت وراء انسحاب الأندية الإنجليزية من مشروع دوري السوبر الأوروبي.

جاء بيان دوري السوبر الأوروبي كالآتي: «نحن مقتنعون بأن الوضع الراهن لكرة القدم الأوروبية بحاجة إلى التغيير، نحن نقترح منافسة أوروبية جديدة لأن النظام الحالي لا يعمل» في إشارة إلى أنظمة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «ويفا» ومن ورائه الاتحاد الدولي «فيفا».

وأضاف: «يهدف اقتراحنا إلى السماح للرياضة بالتطور مع توفير الموارد والاستقرار لهرم كرة القدم الكامل، بما في ذلك المساعدة في التغلب على الصعوبات المالية التي يعاني منها مجتمع كرة القدم بأكمله نتيجة للوباء».