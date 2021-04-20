رئيس كولومبيا: سنخوض مع الأرجنتين بطولة «كوبا أميركا»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 20 أبريل 2021, 09:23 مساء

أكد رئيس كولومبيا إيبان دوكي، اليوم الثلاثاء، أن بطولة كوبا أميركا التي ستنظمها بلاده في يونيو ويوليو المقبلين بالاشتراك مع الأرجنتين، ستلعب وفقًا للبروتوكولات السارية في الدوري المحلي وكأس ليبرتادوريس.

وقال دوكي: «التزام كولومبيا واضح جدًّا مع كونميبول (اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم)، وقررنا أننا مستعدون للعب كوبا أميركا»، بحسب ما نقله موقع «24» عن وكالة الأنباء الإسبانية.

يذكر أن «كوبا أميركا» التي كانت مقررة في 2020 تأجلت إلى العام الجاري، ويفترض أنها ستلعب في الفترة بين 11 يونيو حتى 10 يوليو، رغم تفشي الوباء في أميركا اللاتينية.

وقال دوكي: «من غير المنطقي أن تلعب البطولة وكأس ليبرتادوريس وألا تتمكن خمسة فرق داخل مناخ آمن، داخل فقاعة، من اللعب» في إشارة لفرق المجموعة الثانية، وهي كولومبيا والبرازيل والإكوادور وفنزويلا وبيرو.

وتعد هذه أول مرة يتحدث فيها دوكي عن البطولة بعدما أبدى نظيره الأرجنتيني ألبرتو فرناندث، الخميس الماضي، قلقه من احتمالية تسبب مباريات هذه البطولة ولقاءات كأس ليبرتادوريس في زيادة حالات الإصابة بـ«كورونا».

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