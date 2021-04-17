أتلتيكو مدريد يبحث الهروب من الريال وبرشلونة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 17 أبريل 2021, 04:30 مساء
سواريز يبحث مع أتلتيكو عن الصدارة (فرانس برس)

يبحث «أتلتيكو مدريد» عن وقف سريع لنزيف النقاط، برغم تصدره ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم أمام العملاقين «ريال مدريد» و«برشلونة»، وذلك قبل ثماني مراحل على نهايته.

يحتل «أتلتيكو» المركز الأول مع 67 نقطة، بفارق نقطة عن «ريال مدريد» واثنتين عن «برشلونة»، لكن انهياره الأخير يؤشر إلى نهاية قد لا تكون سعيدة لتشكيلة المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

اكتفى فريق العاصمة بفوزين في آخر تسع مباريات من الدوري، فتقلص فارق كبير في الصدارة كان بحوزته رشحه منطقيًّا لإحراز لقبه الأول في «الليغا» منذ 2014.

وما صعب الأمور أكثر على «أتلتيكو»، الانتصارات المتتالية التي حققها الثنائي «ريال مدريد» و«برشلونة»، بالإضافة إلى «إشبيلية» الرابع الذي يقف على بعد أربع نقاط من «برشلونة»، وقد ضمن منطقيًّا تأهله إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا.

على ملعبه، يحاول «أتلتيكو»، الأحد، تنفس الصعداء عندما يستقبل إيبار الأخير، الذي لم يفز منذ نوفمبر الماضي، علما بأنه فاز عليه ذهابًا بشق النفس 2-1 بركلة جزاء في الدقيقة قبل الأخيرة، سجلها نجمه هذا الموسم الهداف الأوروغوياني لويس سواريس القادم من «برشلونة».

وبحال فوزه، سيبتعد «أتلتيكو» 5 نقاط عن «برشلونة» الذي ستقام مباراته مع غرناطة في 29 الجاري، بسبب خوضه نهائي مسابقة الكأس السبت ضد أتلتيك بلباو، وأربع عن «ريال مدريد» الذي يلعب في وقت لاحق الأحد على أرض خيتافي الخامس عشر الباحث عن فوزه الأول في ست مباريات.

ويعود إلى تشكيلة «أتلتيكو» ماركوس يورنتي الغائب عن التعادل الأخير ضد ريال بيتيس بسبب الإيقاف، لكنه سيفتقد مجددًا لسواريز المتوقع غيابه أسبوعين إضافيين بسبب إصابة في قدمه.

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