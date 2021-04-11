رين يعمق جراح نانت وصيف القاع في الدوري الفرنسي

مارتان تيرييه يحتفل بهدف الفوز الوحيد لرين (فرانس برس)

عمق «رين» جراح غريمه «نانت» المهدد بالهبوط إلى الدرجة الثانية، بفوزه عليه 1-صفر، السبت، في المرحلة 32 من الدوري الفرنسي لكرة القدم، وفيما اقترب «رين» من المركز الخامس المؤهل أوروبيًّا، تجمد رصيد «نانت عند 28 نقطة في المركز قبل الأخير، وبفارق نقطة عن «نيم» الثامن عشر الذي لعب مباراة أقل.

وفرض «رين» سيطرته على أرضه في الشوط الثاني، ونجح في هز شباك «نانت» في الدقيقة 52 من تسديدة قوية لمارتان تيرييه عجز الحارس الشاب ألبان لافون عن إبعادها، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

في المقابل، تابع «رين» السابع بقيادة مدربه برونو جينيزيو نفض غبار خيباته الأخيرة، فحقق فوزه الثالث في آخر أربع مباريات، على حساب الفريق الأصفر الذي لم يحقق أي فوز منذ فوزه المفاجأة على «باريس سان جيرمان» حامل اللقب في منتصف مارس الماضي.

وبعد فوز «ليل» على أرض متز 2-صفر، الجمعة، في افتتاح المرحلة ثم «سان جيرمان» على أرض ستراسبورغ 4-1 السبت، يحاول كل من «موناكو» و«ليون» اللحاق بهما في صراع مستعر على الصدارة.

يملك «ليل» 69 نقطة في الصدارة، بفارق 3 نقاط عن «سان جيرمان»، فيما يحتل «موناكو» المركز الثالث (62) و«ليون» الرابع (61).