مفاوضات سرية بين برشلونة ووكيل هالاند

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 01 أبريل 2021, 04:27 مساء
مهاجم بوروسيا دورتموند النروجي إرلينغ هالاند. (فرانس برس)

حط مينو رايولا، وكيل أعمال النجم النروجي إرلينغ هالاند، ووالد الأخير آلف إينغه، في برشلونة، اليوم الخميس، للتفاوض على انتقاله إلى العملاق الكاتالوني، وذلك بحسب مقطع فيديو نشرته صحيفة "سبورت" الرياضية.

ومع عنوان "قنبلة: مينو رايولا ووالد هالاند في برشلونة"، نشرت الصحيفة الكاتالونية مقطع فيديو يظهر رايولا وآلف إينغه يخرجان من المطار ويصعدان في سيارة.

وكتبت أن "وكيل ووالد مهاجم بروسيا دورتموند موجودان في برشلونة.. هالاند هو المهاجم الذي يريده جوان لابورتا لبرشلونة وسيحاول التوقيع معه هذا الصيف"، مشيرة إلى أن مساعد لابورتا كان في استقبالهما واصطحبهما معه في السيارة.

وأضافت أن هالاند "هو المهاجم الذي اختاره مجلس إدارة جوان لابورتا لتقوية الفريق في سوق الانتقالات الصيفية.. مهاجم بروسيا دورتموند هو الأكثر طلباً في السوق بأكملها، كما أن فرقاً مثل ريال مدريد وباريس سان جيرمان ومانشستر سيتي تتحقق أيضاً من وضعه".

واعتبرت أن "العلاقة الجيدة بين مينو رايولا وجوان لابورتا تجعل نادي برشلونة متفائلاً"، مشيرة إلى أن سفر والد المهاجم النرويجي الشاب إلى برشلونة بصحبة رايولا "يعزز الشائعات بأن المهاجم النروجي قد يكون أحد لاعبي برشلونة الموسم المقبل".

ويثير ابن العشرين عاماً اهتمام أكثر من نادٍ كبير في أوروبا بعد تألقه اللافت في صفوف دورتموند منذ انتقاله إليه في سوق الانتقالات الشتوية عام 2020، وتحديداً في دوري أبطال أوروبا؛ حيث سجل 20 هدفا في 14 مباراة منذ انتقاله إلى نادي مدينة الرور الصناعية.

كما سجل المهاجم السابق لمولده وريد بول سالزبورغ النمسوي 21 هدفاً في 21 مباراة خاضها في الدوري الألماني هذا الموسم و33 في 31 مباراة ضمن جميع المسابقات.

وقد يضطر دورتموند إلى التخلي عن خدمات هالاند في حال عدم نجاحه في بلوغ دوري أبطال اوروبا الموسم المقبل حيث يحتل حاليًّا المركز الخامس، متخلفًا بفارق 4 نقاط عن صاحب المركز الرابع قبل نهاية الدوري المحلي بثماني مراحل.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

موجة ثالثة للوباء وتقلبات الأسعار تلقي بظلالها على اجتماع «أوبك بلاس»
اقتصاد
كاركاتير خيري - هدية الحكومة
كاريكاتير
الاتحاد الليبي يحسم مصير مدرب المنتخب الوطني زوران فيليبوفيتش
رياضة محلية
«بايرن ميونيخ» يعلن موقفه من التعاقد مع هالاند
رياضة عالمية
غموض حول الآلية الأممية لمراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا
ليبيا
«محاولة انقلاب» في النيجر قبل يومين من تنصيب الرئيس الجديد
دولى
خبراء أمميون قلقون بشأن انتهاكات ترتكبها مجموعات روسية مسلحة في أفريقيا الوسطى
دولى
«بايونتيك» و«فايزر» تؤكدان أن لقاحهما ضد كوفيد فعال بنسبة 100% لدى الشباب الصغار
دولى
جماعة تشادية متمركزة في ليبيا تستجيب لنداء ديبي وتتخلى عن السلاح
ليبيا
بالصور: نجلاء المنقوش تصل بنغازي في أول زيارة بعد توليها حقيبة «الخارجية»
ليبيا
بحضور حفتر.. ملتقى للمكونات الاجتماعية يؤكد ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها
ليبيا
الدبيبية يعتزم تسهيل الانتقال ودعم الانتخابات المقبلة ويفكر في خوضها
ليبيا
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

غموض حول الآلية الأممية لمراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا