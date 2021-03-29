بيل يكشف مجددا رغبته في العودة إلى «ريال مدريد»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 29 مارس 2021, 08:36 مساء
جاريث بيل لاعب ريال مدريد والمعار إلى توتنهام. (أرشيفية : إنترنت)

أكد الويلزي غاريث بيل نيته العودة إلى فريقه السابق «ريال مدريد» بعد انتهاء فترة إعارته إلى «توتنهام»، مقللًا من التكهنات بشأن عدم احترام النادي الإنجليزي.

وأدهش اللاعب الويلزي صاحب الـ31 عامًا الكثيرين، الأسبوع الماضي، حين استبعد أي فرصة للبقاء في ناديه اللندني لفترة أطول والذي عاد إليه في سبتمبر على سبيل الإعارة.

واتهم بعض المشجعين بيل عبر وسائل التواصل الاجتماعي باستغلال «توتنهام» لرفع لياقته في عام بطولة أوروبا بعد أن خرج من حسابات «ريال مدريد»، الذي يرتبط معه بعقد حتى 2022.

وقال بيل من معسكر منتخب ويلز، اليوم الإثنين، قبل استضافة التشيك في تصفيات كأس العالم في كارديف الثلاثاء: «من الناحية القانونية يجب أن أعود إلى ريال مدريد في الموسم المقبل بالتأكيد، ولا أعتقد أنني قللت من احترام أحد، فهذا ما يجب أن أفعله قانونيًّا».

وأوضح بيل: «ريال مدريد» النادي الذي يمتلكني حتى الآن، كما اتفقت مع «توتنهام» على إعارة حتى نهاية الموسم وبعدها سأعود، وهذه هي الخطة حتى الآن، سبب مغادرتي مدريد أنني أردت لعب مباريات والاستمتاع بكرة القدم، وفي الصيف سأعود إلى ريال وبعدها سأجتمع مع وكيلي ونقرر».

وأحرز بيل 10 أهداف في 25 مباراة بجميع المسابقات منذ إعارته إلى «توتنهام»، وأظهر في الفترة الأخيرة لمحات من مستواه المعهود بعد أن تعثر بسبب ضعف اللياقة في البداية.

وأشار بيل إلى أن الأولوية الآن لمساعدة ويلز في التأهل لكأس العالم وإنهاء الموسم بقوة مع «توتنهام».

واختتم: «أركز في الموسم وأمامنا مباراة غدًا وأرغب في نهاية قوية مع توتنهام ولا يجب الانشغال بشيء آخر، بعد بطولة أوروبا وعطلة الصيف سنجتمع وسنتوصل إلى حل».

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