ريال مدريد يفتح أبوابه أمام رونالدو

النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو. (تويتر)

كشفت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، أن مسألة عودة كريستيانو رونالدو، إلى ريال مدريد من عدمها، لن تغير من خطط الميرنغي في الميركاتو الصيفي المقبل.

وكانت أنباء ترددت خلال الأيام القليلة الماضية، بشأن احتمالية عودة رونالدو لريال مدريد، عقب انتهاء هذا الموسم، خاصة بعد الإخفاق مع يوفنتوس في تحقيق لقب دوري الأبطال للموسم الثالث على التوالي.

وقالت جريدة «ماركا» الإسبانية، إن إمكانية عودة رونالدو لريال مدريد واردة وغير مستبعدة، إلا أن ذلك لن يغير من خطة النادي في التعاقد مع لاعبين شباب يقودون الفريق على مدار السنوات المقبلة، وعلى رأسهم إيرلينغ هالاند وكيليان مبابي.

وأوضحت الجريدة، أن رونالدو يحظى بتقدير عظيم داخل ريال مدريد باعتباره الهداف التاريخي، ولن يقف النادي أمام عودته، إلا أن الأولوية ستكون لهالاند ومبابي.

يذكر أن رونالدو حقق 3 بطولات متتالية لدوري أبطال أوروبا قبل رحيله عن ريال مدريد في صيف 2018، ومنذ ذلك الحين لم يحقق النادي أو اللاعب البطولة.