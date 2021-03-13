موغوروسا تداعب نهائي «دبي للتنس» الـ14

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 13 مارس 2021, 12:24 مساء
الإسبانية غاربينيي موغوروسا (فرانس برس)

بلغت الإسبانية غاربينيي موغوروسا المصنفة تاسعة النهائي الثالث لها منذ بداية 2021، وذلك بفوزها على البلجيكية إيليز مرتنس «العاشرة» 6-4 و7-6 (7-5) الجمعة في نصف نهائي دورة دبي لكرة المضرب.

وبعدما خسرت نهائي دورة يارا كلاسيك في أوائل فبراير أمام البطلة المحلية الأسترالية آشلي بارتي، منيت موغوروسا بالمصير ذاته الأسبوع الماضي في نهائي دورة الدوحة بخسارتها أمام التشيكية بترا كفيتوفا، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وتأمل بطلة رولان غاروس للعام 2015 وويمبلدون للعام 2017 أن تكون أكثر توفيقاً هذه المرة في النهائي الرابع عشر في مسيرتها الاحترافية من أجل الفوز بلقب دبي للمرة الأولى ورفع عدد ألقابها بالمجمل إلى ثمانية، علماً أن آخرها كان العام 2019 في دورة مونتيري.

واحتاجت ابنة الـ27 عاماً المصنفة 16 عالمياً، إلى ساعتين وسبع دقائق كي تخرج منتصرة من مواجهتها الأولى مع مرتنس منذ لقائهما الأول والأخير العام 2016 في الدور الأول لبطولة فلاشينغ ميدوز، حارمة البلجيكية البالغة 25 عاماً والمصنفة 18 عالمياً من بلوغ النهائي العاشر في مسيرتها والحصول على فرصة رفع ألقابها إلى سبعة.

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