دوري أبطال أوروبا: انتهاء مشوار يوفنتوس عند ثمن النهائي على يد بورتو

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 10 مارس 2021, 01:23 صباحا
رونالدو يتحسر على خروج فريقه من دوري أبطال أوروبا, 9 مارس 2021. (الإنترنت)

انتهى مشوار يوفنتوس الإيطالي عند الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم للموسم الثاني تواليا، وذلك رغم فوزه إيابا على ضيفه بورتو البرتغالي 3-2 بعد التمديد الثلاثاء.

إنقاذ جديد لليوفنتوس المترنح عبر موراتا

وكان الفريق البرتغالي، بطل المسابقة لعامي 1987 و2004، فاز ذهابا على أرضه 2-1، فحسم بطاقة تأهله الى ربع النهائي بفضل الهدفين اللذين سجلهما سيرجيو أوليفيرا في الدقيقتين 19 من ركلة جزاء و115، ما عقد مهمة يوفنتوس الذي ودع المسابقة من الدور ذاته الموسم الماضي بخسارته ذهابا خارج ملعبه أمام ليون الفرنسي صفر-1 قبل أن يفوز إيابا 2-1، لتكون البطاقة من نصيب منافسه لتسجيله هدفا خارج ملعبه.

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