إنقاذ جديد لليوفنتوس المترنح عبر موراتا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 07 مارس 2021, 12:57 مساء
لاعبو يوفنتوس يحتفلون (فرانس برس)

أنقذ المهاجم الدولي الإسباني ألفارو موراتا فريقه يوفنتوس من فخ ضيفه لاتسيو، وحوّل تخلفه إلى فوز 3-1 بتسجيله ثنائية السبت في المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الإيطالي في كرة القدم.

وكان لاتسيو البادئ بالتسجيل عبر الأرجنتيني خواكين كوريا (14)، لكن يوفنتوس رد بثلاثة أهداف عبر الفرنسي أدريان رابيو (39) وموراتا (57 و60 من ركلة جزاء)، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وكان لاتسيو الطرف الأفضل في الشوط الأول، وكان بإمكانه تسجيل أكثر من هدف بالنظر إلى الفرص الكثيرة التي سنحت أمام مهاجميه فدفعوا الثمن غاليا في الشوط الثاني.

وعزز يوفنتوس موقعه في المركز الثالث برصيد 52 نقطة بفارق ثلاث نقاط أمام شريكه السابق أتالانتا الذي يحل ضيفا على إنتر المتصدر غدا الإثنين في ختام المرحلة، وبفارق نقطة واحدة خلف القطب الثاني لمدينة ميلانو، أي سي ميلان الذي يحل ضيفا على هيلاس فيرونا الأحد.

ويملك يوفنتوس مباراة مؤجلة ضد ضيفه نابولي سيخوضها في السابع عشر من مارس الحالي، وحقق يوفنتوس الأهم بفوزه مؤكدا استعداده الجيد لقمة الثلاثاء على أرضه ضد بورتو البرتغالي في إياب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، حيث يسعى إلى تعويض خسارته 1-2 ذهابا في بورتو.

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