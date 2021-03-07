قمة التحدي بين مانشستر سيتي ويونايتد في «البريميرليغ»

قمة بين مانشستر سيتي ويونايتد (أرشيفية : الإنترنت)

يستضيف مانشستر سيتي جاره مانشستر يونايتد، اليوم الأحد، على ملعب الاتحاد، في لقاء الديربي، بقمة مباريات الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي، في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت ليبيا.

ستشهد المباراة بين السيتي واليونايتد صراعاً قوياً بين الفريقين لتحقيق الفوز، إذ يرغب مانشستر سيتي في الابتعاد أكثر بصدارة «البريميرليغ»، والاقتراب من التتويج باللقب، بينما يسعى يونايتد لإحياء آماله في المنافسة على اللقب.

ويطمح السيتي في تحقيق فوزه الـ16 توالياً في «البريميرليغ»، بينما يسعى «الشياطين الحمر» برصيد 51 نقطة، إلى العودة لنغمة الفوز، بعد تعادله في آخر مباراتين سلبياً مع فريقي تشيلسي وكريستال بالاس.

ويعتمد المدير الفني للسيتي، الإسباني بيب غوارديولا، على مجموعة قوية من نجومه مثل البلجيكي كيفن دي بروين، والجزائري رياض محرز، ورحيم ستيرليغ، والمهاجم البرازيلي جبرييل خيسوس، لحسم لقاء الديربي.

وفي المقابل ستكون كل الأضواء فى اليونايتد مسلطة على النجم البرتغالي برونو فيرنانديز، بجانب المهاجم ماركوس راشفورد، والمهاجم الأوروغوياني إدينسون كافانى، في ظل غياب النجم الفرنسي بول بوغبا بداعي الإصابة.

وكان لقاء الدور الأول الذي جمع الفريقين في ديسمبر الماضي على ملعب «أولد ترافورد»، قد حسمه التعادل السلبي.