مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم يغير قانون لمسة اليد

أعلن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (إيفاب)، أن حالات لمسة اليد غير المتعمدة التي تؤدي إلى هدف أو حصول فريق ما على فرصة سانحة للتسجيل، لن تعتبر مخالفة اعتبارا من يوليو المقبل.



وأصدر المجلس المسؤول عن سن قوانين اللعبة الشعبية، الجمعة، بيانا أوضح فيه أيضا قواعد جديدة وتعديلات على حالات لمس الكرة باليد، مؤكدا أنه على الحكم استخدام حكمته فيما يتعلق بوضعية ذراع أو يد اللاعب عندما تلمسه الكرة، قبل أن يطلق صافرته مشيرا إلى لمسة يد، وفق وكالة «فرانس برس».



وجاء في البيان: «نظرا لأن التعامل مع حالات لمسة اليد لم يكن دائما متسقا بسبب التطبيق غير الصحيح للقانون، أكد أعضاء المجلس أن ليس كل لمسة للكرة من يد أو ذراع اللاعب تعتبر مخالفة».



وكان أحد الخلافات الرئيسية حول لمسة اليد في المواسم الأخيرة حول الحالة التي تعتبر فيها وضعية الذراع طبيعية من عدمها عندما ترتطم بها الكرة.