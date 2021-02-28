كريستيانو يسجل ويوفنتوس يتعثر في رحلة دخول دائرة المنافسة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 28 فبراير 2021, 04:23 مساء
يوفنتوس يتعادل مع فيرونا (فرانس برس)

مني يوفنتوس بنكسة في مسعاه للبقاء في دائرة المنافسة على لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم بسقوطه أمام مضيفه فيرونا بفخ التعادل 1-1 السبت ضمن منافسات المرحلة الرابعة والعشرين.

وافتتح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو التسجيل لفريق السيدة العجوز، معززا صدارته لترتيب الهدافين مع 19 هدفا، إلا أن أصحاب الأرض عادلوا عبر التشيكي أنتونين باراك، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

واكتفى يوفنتوس بنقطة ليرفع رصيده إلى 46 نقطة في المركز الثالث بفارق سبع نقاط عن إنتر المتصدر الذي يستضيف جنوى وثلاث عن ميلان الذي يحل الأحد على روما الرابع في قمة المرحلة، علمًا بأن يوفنتوس يملك مباراة مؤجلة.

ويعاني فريق المدرب أندريا بيرلو من غيابات عدة بسبب الإصابات، أبرزها ثنائي قلب الدفاع ليوناردو بونوتشي وجورجيو كييليني، والظهير الجناح الإكوادوري خوان كوادرادو، والمهاجمان الأرجنتينيان باولو ديبالا وألفارو موراتا، إلا أن الإسباني غاب بداعي المرض.

وقال بيرلو «لقد كانت الأفضلية لنا وهذا الأمر الأصعب، للأسف لم نتمكن من المحافظة على النتيجة، كانت تنقصنا الجدية وتحديدًا في الهدف الذي دخل شباكنا، إنها أمور صغيرة على اللاعبين الشباب أن يتعلموها، لأنها هي التي تسمح لنا بحصد النقاط».

وكان يوفنتوس عاد إلى سكة الانتصارات في المرحلة السابقة من بوابة كروتوني (3-صفر) بعد أن سقط بهدف نظيف أمام نابولي الذي ألحق به الهزيمة الثالثة هذا الموسم.

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