عبور سلس لنادال وخروج كينين حاملة اللقب في بطولة أستراليا المفتوحة

نادال. (إنترنت)

عبر الإسباني المصنف ثانياً بسلاسة إلى الدور الثالث من بطولة أستراليا المفتوحة في كرة المضرب، على حساب الأميركي مايكل موه اليوم الخميس، على غرار الروسي دانيل ميدفيدف، فيما ودعت المصنفة الرابعة عالمياً حاملة اللقب الأميركية صوفيا كينين البطولة بهزيمة قاسية في الدور الثاني، وتأهلت المصنفة الأولى الأسترالية آشلي بارتي.

ولم يجد نادال أي صعوبة في تخطي موه (177)، وفاز عليه بثلاث مجموعات نظيفة 6-1، 6-4، و6-2، ولم يظهر الإسباني أي معاناة جسدياً في الملعب بعد معاناته من آلام في الظهر على مدى أسبوعين.

وشهدت المباراة طرد مشجعة صاخبة كانت تقوم برفع إبهاميها لتحية نادال، وعلق نادال على الحادثة مبتسماً بالقول: «أنا لا أعرفها، وبصراحة لا أريد أن أعرفها».

وسيواجه الإسباني في الدور المقبل البريطاني كاميرون نوري (69)، الذي تأهل على حساب الروسي رومان سافيولن بعد مباراة ماراثونية بنتيجة 3-6 و7-5 و6-3 و7-6 (7-3).

حاملة اللقب تودّع البطولة

وعانت كينين (22 عاماً) منذ وصولها إلى ملبورن لتبقى على مستوى التوقعات، لكن كانيبي جردتها من اللقب في الدور الثاني عندما هزمتها بمجموعتين متتاليتين 6-3 و6-2.

وقالت كانيبي التي سددت 10 إرسالات ساحقة «لقد قدمت أداء جيداً، وكانت خطتي هي اللعب بقوة»، أما كينين فقالت باكية خلال مؤتمر صحفي «أعلم أنني لم أتمكن فعلياً من تحمل الضغط. أعني أنني لم أختبر ذلك قط. شعرت بأنني لم أكن حاضرة 100% جسدياً وعقلياً».

وكانت كينين بدأت حملة الدفاع عن لقبها بفوز صعب على الأسترالية مايديسون إينغليس 7-5 و6-4 المشاركة ببطاقة دعوة الإثنين في الدور الأول. وتوجت قبل عام في ملبورن بلقبها الكبير الأول بفوزها في النهائي على الإسبانية غاربيني موغوروتسا.