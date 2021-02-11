عبور سلس لنادال وخروج كينين حاملة اللقب في بطولة أستراليا المفتوحة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 11 فبراير 2021, 05:25 مساء
نادال. (إنترنت)

عبر الإسباني المصنف ثانياً بسلاسة إلى الدور الثالث من بطولة أستراليا المفتوحة في كرة المضرب، على حساب الأميركي مايكل موه اليوم الخميس، على غرار الروسي دانيل ميدفيدف، فيما ودعت المصنفة الرابعة عالمياً حاملة اللقب الأميركية صوفيا كينين البطولة بهزيمة قاسية في الدور الثاني، وتأهلت المصنفة الأولى الأسترالية آشلي بارتي.

ولم يجد نادال أي صعوبة في تخطي موه (177)، وفاز عليه بثلاث مجموعات نظيفة 6-1، 6-4، و6-2، ولم يظهر الإسباني أي معاناة جسدياً في الملعب بعد معاناته من آلام في الظهر على مدى أسبوعين.

وشهدت المباراة طرد مشجعة صاخبة كانت تقوم برفع إبهاميها لتحية نادال، وعلق نادال على الحادثة مبتسماً بالقول: «أنا لا أعرفها، وبصراحة لا أريد أن أعرفها».

وسيواجه الإسباني في الدور المقبل البريطاني كاميرون نوري (69)، الذي تأهل على حساب الروسي رومان سافيولن بعد مباراة ماراثونية بنتيجة 3-6 و7-5 و6-3 و7-6 (7-3).

حاملة اللقب تودّع البطولة

وعانت كينين (22 عاماً) منذ وصولها إلى ملبورن لتبقى على مستوى التوقعات، لكن كانيبي جردتها من اللقب في الدور الثاني عندما هزمتها بمجموعتين متتاليتين 6-3 و6-2.

وقالت كانيبي التي سددت 10 إرسالات ساحقة «لقد قدمت أداء جيداً، وكانت خطتي هي اللعب بقوة»، أما كينين فقالت باكية خلال مؤتمر صحفي «أعلم أنني لم أتمكن فعلياً من تحمل الضغط. أعني أنني لم أختبر ذلك قط. شعرت بأنني لم أكن حاضرة 100% جسدياً وعقلياً».

وكانت كينين بدأت حملة الدفاع عن لقبها بفوز صعب على الأسترالية مايديسون إينغليس 7-5 و6-4 المشاركة ببطاقة دعوة الإثنين في الدور الأول. وتوجت قبل عام في ملبورن بلقبها الكبير الأول بفوزها في النهائي على الإسبانية غاربيني موغوروتسا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

محاكمة ترامب: الادعاء الديمقراطي يواصل عرض حججه أمام مجلس الشيوخ الخميس
دولى
فتح تحقيق في محاولات ترامب «التأثير» على الانتخابات في جورجيا
دولى
«حرس المنشآت» يعلن إنهاء الإضراب في ميناء الحريقة
ليبيا
خبراء منظمة الصحة يوصون باستخدام لقاح «أسترازينيكا» لمن تجاوز عمره 65 عاما
دولى
الصين: المسبار «تيانوين-1»بات في المدار حول المريخ
دولى
السعودية: اشتعال طائرة مدنية في مطار أبها الدولي بعد هجوم للمتمردين الحوثيين
عربى
تقرير أممي: كوريا الشمالية سرقت 300 مليون دولار عبر عمليات قرصنة إلكترونية
دولى
السيسي يؤكد للمنفي دعم مصر جهود الليبيين على الأصعدة الاقتصادية والأمنية ...
ليبيا
بالصور: وفد تركي رفيع المستوى يزور بلدية الزاوية
ليبيا
شركة الكهرباء: لا ساعات طرح أحمال اليوم
ليبيا
إجازة استخدام مشترك لعقارين في علاج بعض حالات «كورونا»
طب وصحة
«فرانس برس»: مشاريع بمليارات الدولارات مهملة في ليبيا.. والتطورات السياسية تحيي ...
ليبيا
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هل بدائل السكر آمنة؟