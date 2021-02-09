33 صفحة من التعليمات للرياضيين تهدد بالإقصاء في أولمبياد طوكيو

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 09 فبراير 2021, 04:28 مساء
منع المصافحة في الأولمبياد (فرانس برس)

لا علاقات اجتماعية، لا مصافحة وبالتأكيد لا عناق، هذا ما يمكن أن يتوقعه الرياضيون في بطولة أولمبياد طوكيو المؤجلة بسبب فيروس كورونا من 2020 إلى صيف 2021، وفقًا لدليل القواعد الخاص بالفيروس الذي أصدره المنظمون، اليوم الثلاثاء.

ويحذر الدليل، المؤلف من 33 صفحة، الرياضيين من إمكانية إقصائهم من المنافسات في حال خرقوا القوانين المنصوصة في سعي المنظمين الحثيث لضمان إقامة ألعاب آمنة، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وفقًا للإرشادات، سيخضع الرياضيون لفحص الكشف عن كوفيد-19، أقله مرة واحدة كل أربعة أيام، وسيتم إقصاؤهم من المنافسات إذا كانت النتيجة إيجابية.

سيتم تقليص الوقت الذي سيمضونه في اليابان لتقليل مخاطر العدوى، كما سيتحتم على أولئك المقيمين في القرية الأولمبية تجنب أي أشكال من الاحتكاك الجسدي غير الضرورية.

وأفاد المنظمون وكالة «فرانس برس»، الثلاثاء، أنهم ما زالوا يخططون لتوزيع نحو 150 ألف واقٍ ذكري مجانًا للرياضيين، لكن كتاب القواعد الجديد يحثهم على الحد من الاحتكاك بالآخرين قدر الإمكان.

ويحذر الدليل «إذا خضت تجربة الأولمبياد سابقًا، فنحن نعلم أن هذه التجربة ستكون مختلفة من نواحٍ عدة، إلى جميع المشاركين في الألعاب، ستكون هناك بعض الشروط والقيود التي تتطلب منكم المرونة والتفهم».

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