ريال مدريد يصر على مطاردة برشلونة وأتلتيكو

احتفال ريال مدريد (فرانس برس)

حقق ريال مدريد فوزا بشق الأنفس على مضيفه هويسكا 2-1 بفضل ثنائية تاريخية لمدافعه الفرنسي رافايل فاران، مستعيدا موقتا المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم ضمن منافسات المرحلة 22.

وقلب النادي المدريدي تخلفه صفر-1، إلى فوز بثنائية هي الأولى لفاران بقميص فريقه منذ انضمامه إليه العام 2011، سجلهما في الدقيقتين 55 و84، وكان الفريق الخاسر افتتح التسجيل عبر خافي غالان في الدقيقة 48، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

علّق فاران على إنجازه بالقول: «عندما تكون الأمور صعبة، تُظهر شخصيتك، هو فوز مهم جدا، علينا أن نبدّل الديناميكية، علينا أن نفوز وأن نعزز ثقتنا، مررنا بفترة صعبة ولكن علينا أن نقاتل حتى النهاية».

هو الفوز الثالث عشر لريال مدريد هذا الموسم، ليرفع رصيده إلى 43 نقطة ويستعيد موقتا الوصافة من غريمه اللدود برشلونة 40 نقطة قبل لقاء الأخير أمام ريال بيتيس الأحد، ويتأخر بفارق سبع نقاط عن المتصدر الجار أتلتيكو مدريد 50 الذي يلعب مع سلتا فيغو الإثنين في ختام المنافسات ويملك مباراة مؤجلة.

وعاد ريال مدريد إلى سكة الانتصارات مع عودة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان إلى المقاعد بعد تعافيه من فيروس «كورونا»، بعد خسارته على أرضه أمام ليفانتي (1-2) في المرحلة السابقة، كانت الأولى في «الليغا» منذ شهرين.