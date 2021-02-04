المغرب يضرب الكاميرون برباعية.. ويبلغ نهائي كأس أفريقيا للمحليين

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الخميس 04 فبراير 2021, 01:12 مساء
منتخب المغرب. (إنترنت)

تأهل منتخب المغرب لنهائي كأس أمم أفريقيا للمحليين، بعد تخطيه عقبة الكاميرون بالفوز عليه 4-0 على ملعب ليمبي ستاديوم، مساء أمس الأربعاء.

وتقدم أسود الأطلس بواسطة اللاعب سفيان بوفتيني في الدقيقة 29 من عمر المباراة.

وقبل نهاية الشوط الأول عزز سفيان رحيمي تقدم المغرب بهدف ثان، ليؤكد تفوق فريقه على أسود الكاميرون، أصحاب الضيافة.

وفي الشوط الثاني، أضاف لاعبو المغرب هدفين آخرين بواسطة رحيمي ومحمد علي في الدقيقتين 74 و82 من عمر المباراة.

وبتلك النتيجة، يضرب المنتخب المغربي موعدا ناريا في المباراة النهائية أمام مالي على ملعب أحمدو أهيدجو، مساء يوم الأحد المقبل.

في المقابل، يحتضن استاد «دي لا ريونيفيكاتيون» مباراة تحديد صاحبي المركزين الثالث والرابع بين الكاميرون وغينيا مساء السبت.

يذكر أن منتخب المغرب هو حامل لقب النسخة الأخيرة من البطولة التي أقيمت على ملاعبه قبل ثلاث سنوات، بعد فوزه في النهائي برباعية دون رد أمام نيجيريا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

السعودية تعلق الأنشطة الترفيهية وتغلق دور السينما بسبب «كورونا»
عربى
«فرانس برس»: العثور على الناشط اللبناني لقمان سليم مقتولا بالرصاص جنوب البلاد
عربى
«شل» تسجل خسائر بقيمة 21.7 مليار دولار في 2020
اقتصاد
اللجنة الاستشارية بـ«الوفاق» تصدر 6 توصيات «عاجلة» لمواجهة «كورونا»
ليبيا
احتجاجات وحظر تجول يدفعان طرابلس اللبنانية إلى حافة الهاوية
عربى
فنلندا: محاكمة قائد ميلشيا «مرتزقة» متورطة بجرائم حرب في ليبيريا
دولى
دبيبة: لا أحمل جنسية غير الليبية.. وسأعمل على احتكار الدولة للسلاح
ليبيا
ضبط المتهم بدهس مواطن على طريق «شكشوك - نالوت»
ليبيا
ماذا تعرف عن «أصابع كورونا»؟
طب وصحة
عسكريون من «الوفاق» يغادرون تركيا بعد تدريبهم على أنظمة دفاع جوي
ليبيا
برلين تدعو واشنطن إلى استخدام «نفوذها» لتسوية الأزمة الليبية
ليبيا
جون بولتون يحذر من تحول ليبيا إلى قاعدة خلفية لعمليات الإرهابيين
ليبيا
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مرشحو حكومة ما قبل الانتخابات يختتمون عرض برامجهم.. ووليامز: وقعوا على احترام «خارطة الطريق»