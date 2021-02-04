المغرب يضرب الكاميرون برباعية.. ويبلغ نهائي كأس أفريقيا للمحليين

منتخب المغرب. (إنترنت)

تأهل منتخب المغرب لنهائي كأس أمم أفريقيا للمحليين، بعد تخطيه عقبة الكاميرون بالفوز عليه 4-0 على ملعب ليمبي ستاديوم، مساء أمس الأربعاء.

وتقدم أسود الأطلس بواسطة اللاعب سفيان بوفتيني في الدقيقة 29 من عمر المباراة.

وقبل نهاية الشوط الأول عزز سفيان رحيمي تقدم المغرب بهدف ثان، ليؤكد تفوق فريقه على أسود الكاميرون، أصحاب الضيافة.

وفي الشوط الثاني، أضاف لاعبو المغرب هدفين آخرين بواسطة رحيمي ومحمد علي في الدقيقتين 74 و82 من عمر المباراة.

وبتلك النتيجة، يضرب المنتخب المغربي موعدا ناريا في المباراة النهائية أمام مالي على ملعب أحمدو أهيدجو، مساء يوم الأحد المقبل.

في المقابل، يحتضن استاد «دي لا ريونيفيكاتيون» مباراة تحديد صاحبي المركزين الثالث والرابع بين الكاميرون وغينيا مساء السبت.

يذكر أن منتخب المغرب هو حامل لقب النسخة الأخيرة من البطولة التي أقيمت على ملاعبه قبل ثلاث سنوات، بعد فوزه في النهائي برباعية دون رد أمام نيجيريا.