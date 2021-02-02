إنتر ميلان يستقبل يوفنتوس المترنح في كأس إيطاليا وسط تحدٍ خاص بين بيرلو وكونتي

مباراة سابقة بين إنتر ويوفنتوس (أرشيفية : الإنترنت)

يستضيف إنتر ميلان، اليوم الثلاثاء، منافسه يوفنتوس في ذهاب نصف نهائي بطولة كأس إيطاليا، على ملعب جوزيبي مياتزا، وكان إنتر أقصى غريمه التقليدي ميلان من الدور ربع النهائي، بعد الفوز عليه (2-1)، فيما تغلب يوفنتوس على سبال (4-0) بنفس الدور.

ويتطلع مدرب إنتر ميلان، أنطونيو كونتي، لتأكيد أفضليته على يوفنتوس، بعد الفوز عليه (2-0) في الجولة الـ18 بمسابقة الدوري، فى مباراة هي الأروع لـ«النيراتزوري» هذا الموسم، كما يستهدف مدرب إنتر لمواصلة الصحوة والإطاحة بالكبار، بعدما نجح في الفوز على جاره ميلان.

يتمتع مدرب اليوفي أندريا بيرلو بثقة التحدي أمام غريمه كونتي، حيث يسعي لاستغلال الثقة الممنوحة له من قبل إدارة النادي رغم الأداء السيئ للفريق، وما يدعم بيرلو أمام إنتر، تتويجه بلقب السوبر الإيطالي على حساب نابولي، بعد الفوز عليه (2-0)، ليسجل أول ألقابه مع الفريق.

ويسبق إنتر ميلان نظيره يوفنتوس محلياً في جدول ترتيب الدوري، حيث يحتل إنتر وصافة الترتيب برصيد 44 نقطة، خلف المتصدر ميلان صاحب الـ46 نقطة، فيما يأتي يوفنتوس بعدهما بالمركز الرابع، وفي رصيده 39 نقطة، حيث يأتي روما في المركز الثالث برصيد 40 نقطة.