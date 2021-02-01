أتالانتا الفرصة الأخيرة لزيدان مع ريال مدريد

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 01 فبراير 2021, 06:25 مساء
زين الدين زيدان. (أرشيفية : إنترنت)

كشفت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، عن الفرصة الأخيرة لزين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، لتأمين وظيفته كمدرب للفريق.

وقال موقع «ديفينسا سينترال» الإسباني، والمقرب من ريال مدريد، وفقًا لـ«كورة»، إن إدارة الميرنجي تضع آمالها المتبقية على بطولة دوري أبطال أوروبا، لعدم الخروج من الموسم بدون أي ألقاب.

وأوضح التقرير، أنه في الوقت نفسه، لا تثق الإدارة المدريدية في قدرة الفريق بأدائه الحالي على التتويج باللقب، مشيرًا إلى أن زيدان يعلم بالفعل أنه لن يستمر في منصبه حال عدم تخطي أتالانتا الإيطالي في دور الـ16 والتأهل للدور ربع النهائي.

ووفقًا لما جاء في التقرير، فإن قرار إقالة زيدان سيخرج فورًا حال فشله في قيادة الميرنجي لدور الـ8، وسيكون الأقرب لخلافته إما ماكس أليجري أو ناجلسمان، بعد تعاقد ماوريسيو بوكيتينو مع باريس سان جيرمان.

وابتعد ريال مدريد عن سباق المقدمة في الليجا، بعدما تلقى خسارة هي الرابعة هذا الموسم، أمام ليفانتي بنتيجة 2-1، بملعب ألفريدو دي سيتفانو. يأتي ذلك عقب أيام قليلة من خسارة كأس السوبر الإسباني وملك إسبانيا، لتصبح بطولة دوري أبطال أوروبا، هي الأمل الأكبر هذا الموسم.

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