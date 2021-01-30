ليون يستعيد الصدارة بوقف انتفاضة بوردو في الدوري الفرنسي

لاعبو ليون يحتلفون بهدف الفوز في مرمى بوردو (فرانس برس)

استعاد ليون الصدارة موقتا بفوز صعب على ضيفه بوردو (2-1) الجمعة، في افتتاح المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الفرنسي في كرة القدم، ويدين بوردو بفوزه إلى مدافعه ليو دوبوا الذي سجل هدف الفوز في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع بتسديدة بيمناه من زاوية صعبة إثر تمريرة من الدولي العاجي ماكسويل كورنيه.

وكان ليون البادئ بالتسجيل عبر الكاميروني كارل توكو إيكامبي في افتتاح التسجيل، عندما استغل كرة عرضية مرتدة من المدافع لوران كوسييلني فتابعها بيمناه من مسافة قريبة داخل المرمى، وأدرك النيجيري صامويل كالو التعادل بتسديدة بيسراه من مسافة قريبة، قبل أن يفعلها دوبوا في الوقت القاتل، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وتلقى ليون ضربة موجعة في الدقيقة 21 بإصابة مدافعه البلجيكي جايسون ديناير بتمزق في العضلة الخلفية لفخذه اليمنى، فترك مكانه للعاجي سينالي ديومانديه.

وهو الفوز الثاني على التوالي لليون الذي رفع رصيده إلى 46 نقطة واستعاد الصدارة موقتا بفارق نقطتين أمام باريس سان جرمان وليل، اللذين يلعبان الأحد مع لوريان وديجون على التوالي.

وأوقف ليون انتفاضة بوردو وألحق به الخسارة الأولى بعد ثلاثة انتصارات متتالية، والثامنة هذا الموسم فتجمد رصيده عند 32 نقطة في المركز السابع.

وتستكمل المرحلة السبت بلقاءي مونبلييه مع لنس، ومرسيليا مع رين، ويلعب الأحد أيضا نيس مع سانت إتيان، وبريست مع متز، وستراسبورغ مع رينس، وانجيه مع نيم، ونانت مع موناكو.