ليون يستعيد الصدارة بوقف انتفاضة بوردو في الدوري الفرنسي

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 30 يناير 2021, 03:05 مساء
لاعبو ليون يحتلفون بهدف الفوز في مرمى بوردو (فرانس برس)

استعاد ليون الصدارة موقتا بفوز صعب على ضيفه بوردو (2-1) الجمعة، في افتتاح المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الفرنسي في كرة القدم، ويدين بوردو بفوزه إلى مدافعه ليو دوبوا الذي سجل هدف الفوز في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع بتسديدة بيمناه من زاوية صعبة إثر تمريرة من الدولي العاجي ماكسويل كورنيه.

وكان ليون البادئ بالتسجيل عبر الكاميروني كارل توكو إيكامبي في افتتاح التسجيل، عندما استغل كرة عرضية مرتدة من المدافع لوران كوسييلني فتابعها بيمناه من مسافة قريبة داخل المرمى، وأدرك النيجيري صامويل كالو التعادل بتسديدة بيسراه من مسافة قريبة، قبل أن يفعلها دوبوا في الوقت القاتل، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وتلقى ليون ضربة موجعة في الدقيقة 21 بإصابة مدافعه البلجيكي جايسون ديناير بتمزق في العضلة الخلفية لفخذه اليمنى، فترك مكانه للعاجي سينالي ديومانديه.

وهو الفوز الثاني على التوالي لليون الذي رفع رصيده إلى 46 نقطة واستعاد الصدارة موقتا بفارق نقطتين أمام باريس سان جرمان وليل، اللذين يلعبان الأحد مع لوريان وديجون على التوالي.

وأوقف ليون انتفاضة بوردو وألحق به الخسارة الأولى بعد ثلاثة انتصارات متتالية، والثامنة هذا الموسم فتجمد رصيده عند 32 نقطة في المركز السابع.

وتستكمل المرحلة السبت بلقاءي مونبلييه مع لنس، ومرسيليا مع رين، ويلعب الأحد أيضا نيس مع سانت إتيان، وبريست مع متز، وستراسبورغ مع رينس، وانجيه مع نيم، ونانت مع موناكو.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الدنمارك والسويد في نهائي مونديال اليد بمصر.. الأحد
رياضة عالمية
النيابة التونسية: لا مادة خطرة في الطرد المشبوه الذي تلقته رئاسة الجمهورية
عربى
فرنسا تغلق حدودها أمام الدول غير الأوروبية باستثناء الرحلات الضرورية
دولى
جريدة «الوسط»: جو سياسي مشحون يفصل بين انتهاء ولاية ستيفاني وبداية مهمة كوفيتش
ليبيا
غوتيريس للمرتزقة: اتركوا الليبيين وشأنهم
ليبيا
«أمن بنغازي» تدعو الأهالي إلى البقاء بمنازلهم بسبب موجة الطقس السيئ
ليبيا
نص كلمة المندوب الأميركي أمام مجلس الأمن حول الوضع في ليبيا
ليبيا
أبرز ما جاء في إحاطة وليامز إلى مجلس الأمن حول الوضع في ليبيا
ليبيا
مندوب فرنسا: الطريق الساحلي لم يُفتح بعد وهذا أمر غير مقبول
ليبيا
«ذا تايمز»: أميركا تحصل على منظومة «بانتسير» روسية استولت عليها حكومة الوفاق
ليبيا
تلف مرشح الهواء يسبب هذه المشاكل
سيارات
«الأزمات الدولية»: 4 مجموعات تتنافس على السلطة التنفيذية في ليبيا.. وتحذير من ...
ليبيا
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

علامة تحذيرية لـ«القاتل الصامت» صباحا