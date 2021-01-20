كلوب قبل مواجهة «بيرنلي»: «ليفربول» لا يعاني.. ولا يمكن تفسير أهداف «ستونز»

مدرب فريق ليفربول الإنجليزي الألماني يورغن كلوب. (أرشيفية : إنترنت)

كشف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي «ليفربول»، يورغن كلوب، اليوم الأربعاء، أن أداء فريقه لم ينخفض، رغم التراجع للمركز الرابع، وعدم تسجيل أي هدف في آخر 3 مباريات في الدوري الإنجليزي.

وأكد كلوب قبل مواجهة «بيرنلي» في الدوري، غدًا الخميس أن فريقه لا يعاني الإرهاق، لكنه «يحتاج للتحسن في إنهاء الهجمات.. لم نسجل الكثير من الأهداف، لكن هذا لا يعني أن الأداء تراجع».

وأضاف: «نعرف أننا في مكان لا نريده، والأسباب ليست مهمة جدا.. يجب أن نلعب كرة القدم بنسق مرتفع، وهذا لم يتحقق في الثلث الأخير من الملعب».

وواصل: «يجب أن نعمل على تسجيل الأهداف.. انظروا إلى جون ستونز في مانشستر سيتي، لقد أحرز 3 أهداف، ولا يمكن تفسير ذلك.. نحتاج للتحلي بالهدوء واتخاذ قرارات جيدة، وسيتغير الوضع».

وتابع: «التغييرات مستمرة دائمًا، لأن المراكز متقاربة، وهذا يجعل سباق الدوري مختلفًا هذا العام.. يجب أن نستعد جيدًا، وأعرف أن النتائج وحدها تهم، وآخر نتيجة كانت جيدة (التعادل أمام يونايتد)».

وقال كلوب إن المدافع جويل ماتيب، الذي عانى إصابة بالعضلة الضامة، الشهر الماضي، قد يلعب أمام «بيرنلي»، لكن المهاجم ديوغو جوتا يحتاج لبعض الأسابيع، للتعافي من مشكلة بالركبة.