مع العد التنازلي.. طوكيو تتمسك بتنظيم أولمبياد 2021

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 20 يناير 2021, 02:40 مساء
شعار الأولمبية الدولية (فرانس برس)

أكدت اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو التي أرجأت البطولة للعام حتى صيف 2021 بسبب فيروس «كورونا المستجد»، عزمها على إقامة الحدث رغم استمرار تفشي «كوفيد-19»، لكنها لم تستبعد فرضية أن يغيب الجمهور بحسب ما أفاد المدير التنفيذي لطوكيو 2020 توشيرو موتو في مقابلة مع وكالة «فرانس برس».

وأقرّ موتو في مقابلة بمناسبة العدّ التنازلي الذي يعلن عن بقاء ستة أشهر على بداية الألعاب الصيفية في العاصمة اليابانية، بأن الناس قلقون مع استمرار ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك اليابان حيث تخضع طوكيو لحالة طوارئ.

لكنه أصر على أن إقامة الألعاب ما زالت ممكنة، حتى من دون أن يفرض اللقاح المضاد للفيروس على الرياضيين والمشجعين، متوقعا أن يصبح الجمهور مساندا للألعاب بمجرد تحسن الوضع الصحي الذي فرضه «كوفيد-19».

وقال: «نحن لا نناقش الإلغاء، إقامة الألعاب هي سياستنا التي لا تتزعزع، وفي الوقت الحالي لا نناقش أي شيء آخر غير ذلك»، وعاد شبح الإلغاء ليطارد الألعاب بعد عشرة أشهر من التأجيل الأول في تاريخ الألعاب الأولمبية.

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