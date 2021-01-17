جدل حول عقد أغويرو الجديد في مانشستر سيتي.. وميسي يضع برشلونة في الصورة

أغويرو مع ميسي (أرشيفية : الإنترنت)

تحدثت تقارير إخبارية في إنجلترا عن عقد مهاجم «مانشستر سيتي»، سيرجيو أغويرو، مؤكدة أنه في طريقه لتمديد عقده لمدة عام واحد في «مانشستر سيتير، ومع ذلك قد يتم عرض نصف أجره الحالي في ملعب الاتحاد، ومن المقرر حاليًا أن ينتهي عقد الأرجنتيني في يونيو المقبل.

ووسط حالة من عدم اليقين بشأن ما إذا كان سيوقع عقدًا جديدًا تحت قيادة بيب غوارديولا، حيث تم ربطه بعدد من التحركات البارزة لبعض الأندية الأوروبية الرائدة في الأسابيع الأخيرة، كانت هناك اقتراحات بأن أغويرو كان على رأس أولويات ماوريسيو بوكيتينو في «باريس سان جيرمان»، إذا أصبح لاعبًا مجانيًّا في الصيف، في حين زعمت مصادر موثوقة في إسبانيا، أن «برشلونة» سيكون أيضًا راغبًا في انتقال نجم الأرجنتين إليه، بحسب ما ذكرته جريدة «ديلي ستار».

سيرجيو أغويرو وافق مع عقد جديد مدته عام واحد في «مانشستر سيتي»، رغم أنه حريص على تمديد عقده، يُزعم أن الـ«سيتي» من المحتمل أن يعرض على اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا نصف راتبه الحالي البالغ 250 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.

في الوقت نفسه قالت جريدة «ميرور» إن مسؤولي «مانشستر سيتي» أبلغوا سيرجيو أغويرو أنه يحتاج إلى إثبات أنه تعافى تمامًا قبل أن يقرروا ما إذا كانوا سيعرضون عليه عقدًا جديدًا في النادي، ويبدو أن هذا هو السيناريو الأكثر احتمالًا في الوقت الحالي.

كان هناك شعور في بعض الزوايا بأن أي صفقة محتملة لليونيل ميسي، الذي قيل إنه ظل غير مؤكد وفي بعض التقارير غير سعيد بموقفه الحالي في «برشلونة»، ستعتمد بشدة على وجود سيرجيو أغويرو.