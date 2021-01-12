كورونا يضرب تصفيات أستراليا للتنس في الدوحة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 12 يناير 2021, 04:00 مساء
الأميركي دينيس كودلا (أرشيفية : الإنترنت)

أعلن منظمو بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، اليوم الثلاثاء، انسحاب الأرجنتيني فرانسيسكو سيروندولو، والأميركي دينيس كودلا، من تصفيات المسابقة في الدوحة، بعد إصابتهما بكوفيد-19.

تقام تصفيات أولى البطولات الأربع الكبرى للعام الجديد في قطر، خلال الفترة من 10-13 يناير، بينما تقام تصفيات منافسات السيدات في دبي، ومن المنتظر أن يبدأ اللاعبون في الوصول إلى ملبورن هذا الأسبوع لإقامة بطولة أستراليا المفتوحة، بينما قالت حكومة ولاية فيكتوريا إنها ستفرض بروتوكولات صارمة خلال أي بطولة للتنس في الفترة 8-21 فبراير، بحسب ما ذكرته «رويترز».

سبق وأعلنت الرابطة العالمية للاعبي التنس للمحترفين، أن النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول على العالم يأتي على رأس قائمة من نجوم سيشاركون في بطولة كأس الرابطة المقررة في أستراليا في فبراير المقبل.

ويقود ديوكوفيتش الفريق الصربي حامل اللقب في البطولة التي تقام في ملبورن بين الأول والخامس من فبراير، كما يشارك النجم الإسباني رافاييل نادال المتوج بلقب فرنسا المفتوحة «رولان غاروس» 13 مرة.

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