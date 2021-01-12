الجزائري إسلام سليماني ينهي أيام دكة بدلاء لستر بالتوقيع لليون الفرنسي

إسلام سليماني (أرشيفية : الإنترنت)

كشف تقرير إخباري، تفاصيل صفقة انتقال مهاجم نادي ليستر سيتي الإنجليزي، إسلام سليماني، لنادي ليون الفرنسي، حيث ذكرت جريدة «الخبر» الجزائرية في موقعها الإلكتروني، أن سليماني سيصل إلى مدينة ليون في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء، برفقة وكيل أعماله، على متن طائرة خاصة.

الطائرة الخاصة وضعتها إدارة نادي ليون تحت تصرف اللاعب في إطار التعاقد معه، وأوضحت الجريدة أن رئيس أولمبيك ليون، جون ميشال أولاس، والمدير الرياضي جونينيو، سيكونان في انتظار اللاعب الدولي الجزائري تحسباً لاجتياز الفحص الطبي، بحسب ما ذكره موقع «24».

يأتي هذا قبل التوقيع على عقد انضمام سليماني لمتصدر الدوري الفرنسي الذي سيمتد لـ18 شهراً، كما سيحتفظ سليماني بكافة الامتيازات التي كان يتمتع بها في نادي ليستر، ومنها راتبه الذي يصل لنحو 380 ألف يورو شهرياً.

كان إسلام سليماني على لائحة طلب نادي سانت إيتيان الفرنسي، خلال موسم الانتقالات الشتوية، بعد ابتعاد اللاعب عن حسابات ناديه، حيث لم يشارك إلا في مباراة واحدة كبديل هذا الموسم مع ليستر سيتي في مختلف المسابقات، على الرغم من تألقه مع موناكو الفرنسي الموسم الماضي، الذي لعب له معارا من فريقه الإنجليزي.

إلا أن إدارة سانت إتيان فضلت التوجه بعرضها إلى مهاجم نادي الزمالك الشاب مصطفى محمد ووصول العرض والمفاوضات إلى 4 ملايين دولار، رغم سابق معرفة المدير الفني لفريق سانت إيتيان كلود بويل لإسلام سليماني حيث سبق له تدريب فريق ليستر سيتي.

بويل أقنع إدارة ناديه بالتفاوض مع سليماني رغم تقدمه في السن (32 عاما) وذلك لمواجهة الضعف الهجومي الذي يعانيه الفريق في الموسم الحالي، رغم قلة الإمكانات المادية للنادي.