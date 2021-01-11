يوفنتوس يعلن مدة غياب ديبالا عن الملاعب بعد إصابته

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 11 يناير 2021, 06:58 مساء
المهاجم الأرجنتيني ليوفنتوس الإيطالي باولو ديبالا. (فرانس برس)

يعاني المهاجم الأرجنتيني ليوفنتوس الإيطالي باولو ديبالا من إصابة في ركبته تعرض لها الأحد في الفوز على ساسوولو (3-1) في الدوري المحلي، وسيغيب عن الملاعب لفترة 15 إلى 20 يوما كما أعلن ناديه الإثنين.

وجاء في بيان رسمي لنادي السيدة العجوز: «خضع باولو ديبالا صباح اليوم إلى فحوصات في المركز الطبي أظهرت إصابته بأربطة الركبة اليسرى، وسيحتاج اللاعب بين 15 و20 يوما للتعافي».

وسيغيب ديبالا بالتالي عن لقاء القمة ضد إنتر ميلان في الدوري المحلي يوم الأحد المقبل.

ويعاني يوفنتوس من غيابات عدة في صفوفه بسبب فيروس كورونا المستجد الذي طال البرازيلي اليكس ساندرو والكولومبي خوان كوادرادو والهولندي ماتاييس دي ليخت.

وأفاد بطل الدوري في المواسم التسعة الماضية بأن الفحوصات لم تظهر أي إصابة خطيرة عند لاعب الوسط الأميركي وستون ماكيني الذي خرج من مباراة الأحد بعد 18 دقيقة فقط على بدايتها، لكن الطاقم الطبي يراقب وضعه.

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