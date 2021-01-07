غدًا.. فليك يسعى لفك عقدة الهدف الأول مع بايرن ميونيخ

فليك. (فرانس برس)

يدخل بايرن ميونيخ إلى مباراته أمام مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ في افتتاح الجولة الخامسة عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم، غدًا الجمعة، واضعًا نصب عينيه الهدف الأهم: عدم استقبال الهدف الأول على غرار المباريات السابقة التي أثارت غضب مدربه هانسي فليك، الساعي للابتعاد في الصدارة عن لايبزيغ الذي يستضيف بوروسيا دورتموند السبت.

وبعدما انتقد لاعبيه بحدة بين الشوطين خلال المباراة أمام ماينتس الأحد في الدوري الألماني مما أدى لقلب تأخرهم بهدفين إلى فوز 5-2، قال فليك: «بإمكاني أن أرفع صوتي أيضا، لا مشكلة، هذا أمر تتعلمه على مر السنوات.. في بعض الأحيان الأمر يتعلق بقول الأمور بوضوح تام».

ويدخل العملاق البافاري إلى ملعب «بوروسيا بارك» بعد سلسلة من 20 مباراة من دون هزيمة في جميع المسابقات، وهو في صدارة البوندسليغا بفارق نقطتين عن لايبزيغ.

وتلقت شباك بطل أوروبا الهدف الأول في المباريات الثماني الأخيرة في الدوري، غير أن اللاعبين عادوا من بعيد في جميع تلك المباريات ليحققوا خمسة انتصارات في مقابل ثلاثة تعادلات.

وأدت التمريرات الخاطئة والتدخلات «المتهاونة» مرة أخرى إلى تأخر بطل ألمانيا في المواسم الثمانية الأخيرة في بداية المباراة أمام ماينتس، إذ اعتبر فليك أن الأداء الذي قدمه لاعبوه في الشوط الأول هو ما لا تتوقعه من فريق كبير.

وبعد تأنيب حاد في غرفة تبديل الملابس عند الاستراحة، أعاد فليك تموضع لاعبه يوشوا كيميتش إلى مركز الظهير الأيمن، فيما زج بليون غوريتسكا من مقاعد البدلاء إلى خط الوسط.

وأحدثت تلك التغييرات أثرا فوريا، إذ سجل كيميتش الهدف الأول ومرر كرة حاسمة للوروا سانيه في الثاني، ليجد ماينتس نفسه متعادلا بعد 11 دقيقة من انطلاق الشوط الثاني.

وقال فليك إن «الأمر المهم ليس أن تصرخ بأعلى صوتك فحسب، بل أن تقدم شيئًا للاعبين ليستخدموه لتقديم الأفضل».

أما كيميتش العائد من إصابة في الركبة تعرض لها في نوفمبر الماضي، فاعتبر أنه من الجيد أننا قادرون على الكفاح من أجل العودة، ولكن الهدف أن نتقدم في النتيجة أولًا.

ويعتبر بوروسيا مونشنغلادباخ الذي يواجه مانشستر سيتي الإنجليزي في الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا الشهر المقبل، أحد أقدم خصوم بايرن في البوندسليغا.

فقد أسقط بايرن آخر مرة في ديسمبر 2019 في الدوري بنتيجة 2-1، بفضل ثنائية للجزائري رامي بن سبعيني.

وبعدما أصيب بفيروس «كوفيد-19» في نوفمبر، دخل بن سبعيني بديلًا في الدقائق الأخيرة خلال الفوز بهدف نظيف على أرمينيا بيليفيلد السبت، لينهي غلادباخ سلسلة من أربع مباريات من دون فوز في الدوري.