غدًا.. فليك يسعى لفك عقدة الهدف الأول مع بايرن ميونيخ

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 07 يناير 2021, 09:13 مساء
فليك. (فرانس برس)

يدخل بايرن ميونيخ إلى مباراته أمام مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ في افتتاح الجولة الخامسة عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم، غدًا الجمعة، واضعًا نصب عينيه الهدف الأهم: عدم استقبال الهدف الأول على غرار المباريات السابقة التي أثارت غضب مدربه هانسي فليك، الساعي للابتعاد في الصدارة عن لايبزيغ الذي يستضيف بوروسيا دورتموند السبت.

وبعدما انتقد لاعبيه بحدة بين الشوطين خلال المباراة أمام ماينتس الأحد في الدوري الألماني مما أدى لقلب تأخرهم بهدفين إلى فوز 5-2، قال فليك: «بإمكاني أن أرفع صوتي أيضا، لا مشكلة، هذا أمر تتعلمه على مر السنوات.. في بعض الأحيان الأمر يتعلق بقول الأمور بوضوح تام».

ويدخل العملاق البافاري إلى ملعب «بوروسيا بارك» بعد سلسلة من 20 مباراة من دون هزيمة في جميع المسابقات، وهو في صدارة البوندسليغا بفارق نقطتين عن لايبزيغ.

وتلقت شباك بطل أوروبا الهدف الأول في المباريات الثماني الأخيرة في الدوري، غير أن اللاعبين عادوا من بعيد في جميع تلك المباريات ليحققوا خمسة انتصارات في مقابل ثلاثة تعادلات.

وأدت التمريرات الخاطئة والتدخلات «المتهاونة» مرة أخرى إلى تأخر بطل ألمانيا في المواسم الثمانية الأخيرة في بداية المباراة أمام ماينتس، إذ اعتبر فليك أن الأداء الذي قدمه لاعبوه في الشوط الأول هو ما لا تتوقعه من فريق كبير.

وبعد تأنيب حاد في غرفة تبديل الملابس عند الاستراحة، أعاد فليك تموضع لاعبه يوشوا كيميتش إلى مركز الظهير الأيمن، فيما زج بليون غوريتسكا من مقاعد البدلاء إلى خط الوسط.

وأحدثت تلك التغييرات أثرا فوريا، إذ سجل كيميتش الهدف الأول ومرر كرة حاسمة للوروا سانيه في الثاني، ليجد ماينتس نفسه متعادلا بعد 11 دقيقة من انطلاق الشوط الثاني.

وقال فليك إن «الأمر المهم ليس أن تصرخ بأعلى صوتك فحسب، بل أن تقدم شيئًا للاعبين ليستخدموه لتقديم الأفضل».

أما كيميتش العائد من إصابة في الركبة تعرض لها في نوفمبر الماضي، فاعتبر أنه من الجيد أننا قادرون على الكفاح من أجل العودة، ولكن الهدف أن نتقدم في النتيجة أولًا.

ويعتبر بوروسيا مونشنغلادباخ الذي يواجه مانشستر سيتي الإنجليزي في الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا الشهر المقبل، أحد أقدم خصوم بايرن في البوندسليغا.

فقد أسقط بايرن آخر مرة في ديسمبر 2019 في الدوري بنتيجة 2-1، بفضل ثنائية للجزائري رامي بن سبعيني.

وبعدما أصيب بفيروس «كوفيد-19» في نوفمبر، دخل بن سبعيني بديلًا في الدقائق الأخيرة خلال الفوز بهدف نظيف على أرمينيا بيليفيلد السبت، لينهي غلادباخ سلسلة من أربع مباريات من دون فوز في الدوري.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تدافع في إنجلترا للحصول على أسرّة للمرضى مع تزايد انتشار «كورونا»
دولى
ترقب في الوسط الليبي على الطعن في مباراة الذهاب بين المنتخب الوطني وغينيا ...
رياضة محلية
بعد إيران.. مذكرة توقيف عراقية بحق ترامب على خلفية اغتيال سليماني والمهندس
عربى
صدمة عالمية بعد اجتياح أنصار ترامب مبنى «الكابيتول» ودعوات لتنحيته
دولى
اليابان تعلن حالة طوارئ لمكافحة «كورونا» في منطقة طوكيو الكبرى
دولى
تمرد أم انقلاب؟.. تفاصيل اقتحام أنصار ترامب مبنى الكونغرس
دولى
كاركاتير خيري - التشبث بالسلطة
كاريكاتير
وليامز تؤكد «الحاجة الملحة» للإسراع في توحيد السلطة التنفيذية والخروج من ...
ليبيا
«مجلس التطوير الاقتصادي» يتوقع انخفاض الاستثمار وارتفاع الأسعار ويقترح حزمة ...
ليبيا
مركز الحوار الإنساني: دول تتدخل في ليبيا بدعوى المساعدة لكنها في الحقيقة تعمق ...
ليبيا
بعد تغيير سعر الدينار.. «مجلس التطوير الاقتصادي» يتوقع زيادة 20% في الأسعار ...
ليبيا
خلال رئاستها مجلس الأمن.. تونس تأمل بصدور قرار نشر بعثة لمراقبة وقف إطلاق النار ...
ليبيا
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تمديد حظر ترامب على «فيسبوك» «لأجل غير مسمى»