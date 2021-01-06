فريق درجة ثالثة يفجر مفاجأة ويطيح بـ«أتلتيكو مدريد» من كأس ملك إسبانيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 06 يناير 2021, 10:18 مساء
مباراة أتلتيكو مدريدو فريق «كورنيلا» في كأس الملك الإسباني. (تويتر)

ودع فريق «أتلتيكو مدريد» الإسباني، منافسات كأس الملك لكرة القدم، وذلك بعد خسارته أمام فريق «كورنيلا»، أحد فرق الدرجة الثالثة، بهدف دون رد، في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الدور الثاني من البطولة.

وسجل هدف المباراة الوحيد، أدريان خيمينز لفريقه «كورنيلا»، في الدقيقة السابعة، وشهدت المواجهة أيضاً طرد ريكارد سانشيز من صفوف «أتلتيكو مدريد» في الدقيقة 63، بعد حصوله على بطاقة حمراء مباشرة.

بهذه النتيجة ودع «أتلتيكو مدريد» متصدر الدوري الإسباني، (الليغا) منافسات بطولة كأس الملك، على يد «كورنيلا» المنافس من دوري الدرجة الثالثة.

وفي مباراة أخرى بالدور ذاته، تأهل «غرناطة» إلى الدور الثالث عقب فوزه على «ديبورتيفو ليونيسا» 2 / 1، بعدما تقدم «ليونيسا» في الدقيقة الثالثة عبر لاعبه مارك روفيرولا، قبل أن يسجل جورج مولينا هدف التعادل لـ«غرناطة» في الدقيقة 19.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1 / 1، ليلجأ الفريقان إلى وقت إضافي شهد تسجيل هدف الفوز لـ«غرناطة» في الدقيقة  116 عن طريق داروين ماتشيز.

وفي باقي مباريات الدور الثاني، تغلب «ألميريا» على «نومانسيا» 2/ 1، و«ليفانتي» على «كلوب بورتوجاليتي» 2 / 1، و«إلتشي» على «لا نونسيا» 1 / صفر، و«ليجانيس» على «سوكويياموس» 2 / صفر.

وفاز «ريال بيتيس» على مضيفه «موتيلفيرا» 3 / 1، و«نافالكارنيرو» على «لاس بالماس» 1 / صفر، و«رايو فاييكانو» على «آرو ديبورتيفو» 3 / 1.

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