سيطرة ألمانية على التشكيل المثالي لـ«ليكيب» الفرنسية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 04 يناير 2021, 04:53 مساء
كريستيانو وليفاندوفسكي وراموس (إنترنت)

ضم التشكيل المثالي لعام 2020 الذي اختارته جريدة ليكيب الفرنسية، لاعباً وحيداً من الدوري الإسباني، وهو مدافع ريال مدريد سرجيو راموس، وشهد سيطرة من قبل لاعبي بايرن ميونخ سواء الحاليين أو السابقين.

يأتي هذا بعد أن نجح الفريق البافاري في حصد بطولة دوري الأبطال، وهؤلاء اللاعبون الخمسة الذين اختارتهم الجريدة الفرنسية، هم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، والإسباني تياغو ألكانتارا لاعب ليفربول الحالي، والكندي ألفونسو ديفيز، والألمانيان غوشوا كيميتش، ومانويل نوير، بحسب ما نقلته «إفي».

وتواجد في الجانب الهجومي بجوار ليفاندوفسكي كل من البرتغالي كريستيانو رونالدو من يوفنتوس، والبرازيلي نيمار جناح باريس سان جيرمان، والبلجيكي كيفين دي بروين جناح مانشستر سيتي.

وأكمل خط الدفاع بخلاف راموس وديفيز، كل من الهولندي فيرجيل فان دايك، والإنجليزي ألكسندر أرنولد.

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