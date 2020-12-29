تسجيل 18 إصابة جديدة بـ«كورونا» في الدوري الإنجليزي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 29 ديسمبر 2020, 10:32 مساء
تسجيل 18 إصابة جديدة بـ«كورونا» في الدوري الإنجليزي..(أ.ف.ب)

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، إصابة 18 فردًا من لاعبين وعاملين في طواقم الأندية بفيروس «كورونا المستجد»، وهو الرقم الأعلى منذ بداية إجراء الفحوصات الأسبوعية.

وأُرجئت المباراة التي كانت مقررة بين «إيفرتون» وضيفه «مانشستر سيتي»، أمس الإثنين، بسبب إصابات عدة في صفوف الأخير.

وجاء في بيان «تؤكد رابطة الدوري الممتاز أنه بين الإثنين 21 ديسمبر والأحد 27 ديسمبر، خضع 1479 لاعبًا وموظفًا لفحوصات الكشف عن (كوفيد-19). جاءت من بينها 18 عينة إيجابية. اللاعبون أو موظفو الأندية الذين أُصيبوا سيعزلون أنفسهم لمدة 10 أيام».

وتجاوز هذا العدد الرقم الأعلى (16) الذي سُجل بين التاسع والخامس عشر من نوفمبر الماضي.

وأكدت الرابطة أن البروتوكول الصحي المطبق لا يزال صارمًا بما فيه الكفاية لتحاشي توقف المنافسات كما حصل بين شهري مارس ويونيو من الموسم الماضي.

وتابعت في البيان "تثق رابطة الدوري الممتاز بشكل كامل في بروتوكولاتها وقواعدها، والطريقة التي تلتزم بها جميع الأندية وتطبقها".

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