ميلان يؤجل عودة إبراهيموفيتش

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 16 ديسمبر 2020, 04:32 مساء
إبراهيموفيتش (فرانس برس)

تأجلت عودة السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم نادي ميلان الإيطالي والمصاب منذ 22 نوفمبر، بعدما غاب اسمه مجددا عن لوائح الفريق في مواجهة جنوى اليوم الأربعاء في الدوري المحلي.

واستأنف إيبرا «39 عاما» التدريبات مع ميلان منذ أكثر من أسبوع، لكن لم يتم استدعاؤه لخوض مباراة جنوى ضمن المرحلة الثانية عشرة من دوري الدرجة الأولى الإيطالي، ما يؤجل عودته إلى الملعب حتى الأحد المقبل حين يحل الفريق اللومباردي على ساسوولو، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وكان هداف الدوري الإيطالي بعشرة أهداف بالمشاركة مع البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس قد تعرض لإصابة في فخذه اليسرى خلال مواجهة نابولي «3-1» في 22 نوفمبر الماضي، وستكون مباراة الأربعاء السابعة على التوالي التي يغيب عنها السويدي بواقع أربع في الدوري، وثلاث في الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» حيث يحل بدلا منه الكرواتي أنتي ريبيتش.

ويتصدر إبراهيموفيتش هدافي الدوري الإيطالي رغم غيابه أيضا عن أربع مباريات في بداية الموسم بسبب إصابته بفيروس «كورونا المستجد»، ورغم ذلك، بقي ميلان في صدارة الـ«سيري أ» وتمكن من التأهل إلى دور الـ32 في «يوروبا ليغ».

وحضر مهاجم باريس سان جرمان السابق حفل توزيع جوائز الإثنين الماضي نظمته جريدة «لا غازيتا ديلو سبورت»، حيث تحدث عن طموحات نادي ميلان بالقول: «يجب أن يتحلى الفريق بالشجاعة ليحلم بالفوز باللقب، يجب ألا يخافوا».

وإلى جانب إبراهيموفيتش، لا يزال المدرب ستيفانو بيولي محروما في مباراة جنوى من المدافع الدنماركي سيمون كاير، بسبب إصابة في الفخذ، الذي انضم إليه السبت ماتيو غابيا بإصابة في الركبة والجزائري إسماعيل بن ناصر بإصابة الفخذ أيضا.

وكان جنوى آخر الفرق التي هزمت ميلان في الدوري في مارس الماضي «1-2» في سان سيرو، ومنذ ذلك الحين، خاض الـ«روسونيري» 23 مباراة من دون هزيمة بواقع 12 في الموسم الماضي، و11 هذا الموسم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ريال مدريد يواصل صحوته ويطارد سوسييداد وأتلتيكو في صدارة «الليغا»
رياضة عالمية
الطوباشي لـ«بوابة الوسط»: هناك خلل في الرياضة الليبية ولابد من وضع معايير
رياضة محلية
«الصحة العالمية» تحذّر من «خطر كبير» لموجة وبائية ثانية في أوروبا مطلع 2021
دولى
بعد مشاجرة على فتاة.. يقتل شقيقه ويدعي أنه انتحر
ليبيا
الحكومة المالطية تعرض على الشباب الليبي «أفضل سلاح» لبناء بلدهم
ليبيا
نص كلمة وليامز لأعضاء ملتقى الحوار السياسي خلال اجتماع اليوم
ليبيا
وليامز: العملية السياسية مستمرة ولا مجال لتمييع الاستحقاقات المتوافق عليها ...
ليبيا
«تعليم الموقتة» تعلن نسبة النجاح في الدور الثاني للتعليم الأساسي والثانوي
ليبيا
صرف الدفعة الثانية من تعويضات المتضررين خلال أحداث ثورة فبراير في زليتن
ليبيا
فك شفرة رسالة من سفاح عمرها 50 عاما
منوعات
«تعويم الدينار».. قضية جدلية قد تفجرها الجولة الجديدة من المسار الاقتصادي بجنيف
ليبيا
خبير اقتصادي يوضح سلبيات تخفيض سعر صرف الدينار
ليبيا
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

فوائد صحية مدهشة لشرب الماء ساخنا