ميلان يؤجل عودة إبراهيموفيتش

إبراهيموفيتش (فرانس برس)

تأجلت عودة السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم نادي ميلان الإيطالي والمصاب منذ 22 نوفمبر، بعدما غاب اسمه مجددا عن لوائح الفريق في مواجهة جنوى اليوم الأربعاء في الدوري المحلي.

واستأنف إيبرا «39 عاما» التدريبات مع ميلان منذ أكثر من أسبوع، لكن لم يتم استدعاؤه لخوض مباراة جنوى ضمن المرحلة الثانية عشرة من دوري الدرجة الأولى الإيطالي، ما يؤجل عودته إلى الملعب حتى الأحد المقبل حين يحل الفريق اللومباردي على ساسوولو، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وكان هداف الدوري الإيطالي بعشرة أهداف بالمشاركة مع البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس قد تعرض لإصابة في فخذه اليسرى خلال مواجهة نابولي «3-1» في 22 نوفمبر الماضي، وستكون مباراة الأربعاء السابعة على التوالي التي يغيب عنها السويدي بواقع أربع في الدوري، وثلاث في الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» حيث يحل بدلا منه الكرواتي أنتي ريبيتش.

ويتصدر إبراهيموفيتش هدافي الدوري الإيطالي رغم غيابه أيضا عن أربع مباريات في بداية الموسم بسبب إصابته بفيروس «كورونا المستجد»، ورغم ذلك، بقي ميلان في صدارة الـ«سيري أ» وتمكن من التأهل إلى دور الـ32 في «يوروبا ليغ».

وحضر مهاجم باريس سان جرمان السابق حفل توزيع جوائز الإثنين الماضي نظمته جريدة «لا غازيتا ديلو سبورت»، حيث تحدث عن طموحات نادي ميلان بالقول: «يجب أن يتحلى الفريق بالشجاعة ليحلم بالفوز باللقب، يجب ألا يخافوا».

وإلى جانب إبراهيموفيتش، لا يزال المدرب ستيفانو بيولي محروما في مباراة جنوى من المدافع الدنماركي سيمون كاير، بسبب إصابة في الفخذ، الذي انضم إليه السبت ماتيو غابيا بإصابة في الركبة والجزائري إسماعيل بن ناصر بإصابة الفخذ أيضا.

وكان جنوى آخر الفرق التي هزمت ميلان في الدوري في مارس الماضي «1-2» في سان سيرو، ومنذ ذلك الحين، خاض الـ«روسونيري» 23 مباراة من دون هزيمة بواقع 12 في الموسم الماضي، و11 هذا الموسم.